Un último round: ‘Canelo’ pone en la mesa fecha tentativa de su retiro

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aún tiene algunas peleas en camino, principalmente el posible enfrentamiento ante Terence Crawford este año, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El boxeador mexicano puede pelear en septiembre ante el norteamericano.

Sin embargo, más que sus posibles combates, ‘Canelo' ha dado de qué hablar por sus más recientes declaraciones; donde mencionó un posible retiro de los cuadriláteros. En el podcast ‘The Ring Magazine’, Álvarez contó sobre su posible retirada del boxeo profesional.

'Canelo' | MEXSPORT|

“Empecé muy joven y nunca lo hice por dinero. Empecé a boxear porque realmente disfruto de una pelea y de este deporte. No lo sé. Sí, me estoy acercando (al retiro), obviamente; tal vez 38 sea... no sé, tal vez 38. Eso estaría bien; sí, creo que 38 años es el momento perfecto para empezar a pensar en eso”, comentó ‘Canelo’ sobre un posible paso al costado.

Aunque nada es oficial, aún, la pelea entre Crawford y Álvarez está más cerca que nunca. El pugilista del país de las barras y las estrellas, ha querido desde hace un tiempo la pelea con Saúl; pero el mexicano aún tiene sus dudas.

Terence Crawford | AP|

“Mira respeto a Terence Crawford. Es muy talentoso, pero sólo ganó una gran pelea. Si ves su récord sólo ha vencido a un buen peleador (Errol Spence). Aparte de eso, no ha vencido a otros grandes peleadores como Spence“, explicó el mexicano.

Crawford no se quedó callado y respondió en sus redes sociales. “Entonces, no todos los luchadores con los que he luchado son buenos, pero ¿hay uno? ¡Tomando nota! Solo recuerda lo que dijiste porque siempre he tenido la alegría de hacer que alguien parezca un don nadie”, contestó Crawford en X.

lol that’s crazy! So every fighter I’ve fought is not good but one? Noted! Just remember what you said because I’ve always had the joy in making somebody’s look like nobody’s.😉

— Terence Crawford (@terencecrawford) January 19, 2025