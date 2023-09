Xader Zayas confesó que tiene como ejemplo a seguir al Canelo Álvarez

A lo largo de la historia del boxeo, los mexicanos y puertorriqueños han dado grandes campeones mundiales, por lo que la admiración entre ambos países siempre ha sido recíproca.

El boricua Xader Zayas, con 21 años recién cumplidos, es una verdadera estrella en ascenso, por lo que antes de crear su propia historia tiene las ganas de seguir los pasos de muchos ídolos que tiene, pero de entre todos ellos destaca un mexicano, Saúl Canelo Álvarez.

El boxeador tapatío no solamente se ha ganado el reconocimiento por lo que hace arriba del ring, pues para Xander lo que lo hace realmente grande es esa humildad, inteligencia y dedicación que tiene fuera del enlonado.

"Claro, ahora mismo el Canelo Álvarez. Siento que es el boxeador que muchos que vamos subiendo admiramos y quisiéramos estar en su posición en un futuro. Es un caballero dentro y fuera del ring, representa lo que realmente es el boxeo", señaló Zayas.

Directo de PR para el mundo, Xander se siente orgulloso de que al igual que Canelo, no solo representa a su país, sino a toda Latinoamericana.

"Estoy orgulloso, es algo que me llena de mucha alegría, de mucho amor, de mucha motivación. Representar no solamente para mi Puerto Rico, para mi Latinoamérica, para todos los niños y niñas que nos ven y nos admiran, me gusta ser un ejemplo para todos ellos", finalizó.

