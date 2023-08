Andy Ruiz pide 10 millones de dólares para pelear contra Deontay Wilder

En una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el excampeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz, hizo una declaración contundente: está dispuesto a enfrentarse a Deontay Wilder, pero no a cualquier precio. Ruiz dejó en claro que su determinación está respaldada por una cifra precisa: 10 millones de dólares en su cuenta bancaria.

Aunque se había especulado mucho sobre un posible enfrentamiento entre Ruiz y Wilder, los meses han pasado sin que el acuerdo se concrete. Parece que las negociaciones no han sido fáciles y las exigencias económicas de Ruiz han sido un factor determinante en la falta de avance en las conversaciones.

Ruiz, apodado 'The Destroyer', compartió sus perspectivas en su reciente transmisión en vivo, expresando su deseo de recibir una compensación justa por subir nuevamente al ring. Hizo hincapié en que su objetivo no es repetir las ganancias que obtuvo en su enfrentamiento anterior con Luis 'King Kong' Ortiz, donde embolsó alrededor de 4 millones de dólares.

El púgil mexicano dejó claro que está consciente de su valía en el mundo del boxeo y no está dispuesto a aceptar menos de lo que considera justo. "Aquí ando tratando de agarrar una pelea con el pinche Wilder, pero me quieren pagar poquito, menos de 10 millones de dólares", expresó Ruiz en un tono firme. "Pelearé contra él por $10 millones", afirmó con determinación.

Andy Ruiz también abordó las críticas que ha recibido, argumentando que su reputación como una amenaza en el ring ha hecho que posibles rivales se retraigan. Parece ser que en el mundo del boxeo actual, muchos buscan enfrentamientos más sencillos que no pongan en riesgo su estatus. "Todos saben que soy una amenaza", señaló Ruiz, destacando cómo su reputación ha afectado su capacidad para asegurar peleas significativas.

En cuanto a las voces que insinúan que está evitando enfrentarse a Wilder, Ruiz se defendió, afirmando que no está huyendo de ningún oponente, sino que simplemente está buscando un pago justo por su participación en una pelea de alto riesgo. "Que me paguen lo que me merezco", demandó Ruiz. "Están tratando de pagarme lo que me gané en mi última pelea. Eso no tiene sentido. Vas subiendo escalones y tomas un gran riesgo, y se supone que debes ganarle. Y yo le gané, por lo tanto la bolsa tiene que ir subiendo y subiendo. Así funciona esto".

