Andy Ruiz: 'Sabía que no iba a estar al 100 por ciento porque tenía un año sin pelear'

Andy Ruiz volvió a los cuadriláteros para superar por decisión unánime a Chris Arreola en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Sin embargo, a pesar de la victoria, el Destroyer no se fue contento pues, reconoció que aún le hace falta mucho para retomar su mejor nivel.

"Me faltó mucho, yo sabía que no me iba a mirar al 100 por ciento porque tenía un año sin pelear, pero hicimos el trabajo, hicimos 12 rounds y vamos por la otra", reveló Ruiz al final de la pelea.

Y es que al mexicoamericano, lo sorprendió Arreola en el segundo round al mandarlo a la lona.

"Me agarró con una derecha buena, me confié con él, pero seguí y gané la pelea.

"Chris Arreola pega muy duro. Hice la pelea que tenía que hacer, caí en lo más bajo y tenía que subir las escaleras, me siento muy bien, hicimos lo que teníamos que hacer y regresamos con esta victoria", dijo Ruiz, quien comenzó a escribir un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.

