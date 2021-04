Andy Ruiz, listo para enfrentar a Chris Arreola: 'No puedes jugar en el boxeo'

Andy Ruiz reaparecerá en el ring frente a Chris Arreola el fin de semana, por lo que el boxeador mexicano ya adelanta que habrá versión totalmente mejorada de él para buscar la victoria.

“Verán un Andy diferente, rápido, alguien que está más dedicado en este deporte, no como antes que estaba bien gordo y no me importaba entrenar duro. Gracias a Dios estamos al cien por ciento, no aún donde quiero, pero no donde estaba antes”, mencionó para ESPN.

Sobre aquel capítulo donde perdió ante Anthony Joshua en diciembre del 2019, 'The Destroyer' se hubiera recomendado ser más disciplinado y entrenar diario.

“Cuando perdí los cinturones, me sentí mal, me sentí enojado conmigo mismo, me sentía vacío y ahora que tengo otra mentalidad, quiero lograr lo que logré aquel primero de junio.

“Le diría que no hiciera los errores que hice las otras veces, a ser disciplinado, entrenar todos los días, no puedes jugar en el boxeo”, agregó.

De cara a enfrentar a Arreola, Ruiz lo elogió, pues aseguró que es un peleador de primer nivel.

“Esta pelea es algo que me motiva mucho porque yo lo conozco (a Arreola) desde los 16 años, sabía que un día iba a pelear contra él y ya va a llegar ese día el primero de mayo. Estamos enfocados y listos para lo que venga.

“Hay peleadores veteranos que son campeones mundiales, Arreola siempre ha sido un peleador de primer nivel que se muere arriba del ring, con sangre mexicana, ya peleó por campeonatos del mundo. No es un retador fácil, va a querer buscar su última oportunidad en el boxeo y será algo interesante”, manifestó.

