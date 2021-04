Canelo Álvarez: 'JC Chávez nunca ganó lo que yo estoy ganando; tiene envidia'

Saúl Álvarez cuenta con uno de los contratos más jugosos en la historia del boxeo, algo impensable en la época de Julio César Chávez, por lo que para el Canelo, el expuligista le tiene envidia.

"Siempre he sido alguien de mentalidad muy fuerte sin importar lo que digan. La gente que te critica es por envidia, quieren estar donde estás tú y viniendo de Julio César Chávez... Él nunca ganó lo que yo estoy ganando, respeto lo que hizo pero que también respete él todo lo que he hecho", mencionó en entrevista con Graham Bensinger.

Pero El César del Boxeo no fue el único 'embarrado', pues el Canelo también aseguró que Óscar de la Hoya solo se preocupaba por tomar.

"Siempre fui muy leal con Golden Boy Promotions, pero él no hace nada en Golden Boy. Se la pasa preocupado por tomar y andar en otras cosas (...) Los que están en esa empresa solo ven por su beneficio, no por los peleadores y Oscar de la Hoya no conoce de lealtad", agregó.

