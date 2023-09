Canelo 'Álvarez 'minimizó' la carrera de Terence Crawford: 'No ha vencido a grandes peleadores'

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford parece ser inminente, sin embargo, el mexicano ‘minimizó’ la carrera del estadounidense al asegurar que no ha tenido peleas contra rivales importantes.

El pugilista mexicano aseguró que respeta al Crawford y lo llamó un ‘gran peleador’ sin embargo, consideró que salvó su ultima pelea ante Spance Jr, el estadounidense no ha tenido enfrentamientos significativos.

“Como siempre dije, respeto a Crawford. Es un peleador muy talentoso, pero acaba de ganar una gran pelea. Si ves su historial, acaba de vencer a un buen luchador, como lo es Errol Spence. Aparte de eso, no creo que haya vencido a otros grandes peleadores. Hizo un muy buen trabajo contra Spence, lo hizo ver muy fácil, pero yo ya sabía que Terence Crawford es un gran peleador”, comentó Canelo para TMZ Sports.

Asimismo, el campeón indiscutido volvió a hablar con respecto a la posibilidad de enfrentar a Crawford. Canelo aseguró estar concentrado en enfrentarse a Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre, pero no descarta una pelea en su futuro, aunque el peso podría ser una complicación.

“En el boxeo nunca sabes, y ya veremos en el futuro. En este momento, estoy 100 por ciento enfocado en Jermell, pero ya veremos en el futuro, ¿por qué no? Si la pelea hace sentido, ¿por qué no?”, afirmó el tapatío, que se enfrentará a un rival de 33 años que acumula 38 peleas como profesional.

“Yo respeto a Crawford, es un gran peleador. Siempre lo digo, yo no le faltaré el respeto, pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como (Jermell) Charlo, y ahora todos me preguntan si voy a pelear con (Terence) Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo”, expresó Canelo.

