La Semana 11 de la NFL cierra con el esperado duelo entre Vikings ante 49ers en el Estadio Banorte. En el regreso de la mejor liga de futbol americano a México.
Posibles depth charts o planilla inicial de Vikings y 49ers para este domingo
San Francisco 49ers (8-1)
Posible ofensiva titular
QB Brock Purdy
RB Christian McCaffrey
FB Kyle Juszczyk
WR Mike Evans
WR Deebo Samuel
WR Keenan Allen
TE George Kittle
LT Trent Williams
LG Connor Colby
C Jake Brendel
RG Dominick Puni
RT Colton McKivitz
Defensiva proyectada
DE Keion White
DT Osa Odighizuwa
DT DeForest Buckner
DE Nick Bosa
LB Dre Greenlaw
LB Fred Warner
LB Jaden Dugger
CB Renardo Green
CB Deommodore Lenoir
FS Ji'Ayir Brown
SS Malik Mustapha
Minnesota Vikings (7-2)
Posible ofensiva titular
QB Kirk Cousins
RB Jordan Mason
FB Max Bredeson
WR Justin Jefferson
WR Myles Price
WR Jauan Jennings
TE T.J. Hockenson
LT Christian Darrisaw
LG Joe Huber
C Blake Brandel
RG Will Fries
RT Brian O'Neill
Defensiva proyectada
DE Levi Drake Rodriguez
NT Caleb Banks
DE Jalen Redmond
OLB Andrew Van Ginkel
LB Eric Wilson
LB Blake Cashman
OLB Dallas Turner
CB Isaiah Rodgers
CB James Pierre
FS Harrison Smith
SS Joshua Metellus
¿Cuánto cuestan los boletos para ver San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte?
Si todavía tienes intenciones de asistir al encuentro, aquí te presentamos el costo de los boletos.
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Las entradas para el partido entre San Francisco y Minnesota incrementaron su costo de forma considerable
Amigos, los invitamos a seguir toda la acción dominical de la Semana 11 mediante nuestro Live Blog en donde podrán tener las mejores acciones, anotaciones, récord y jugadas destacadas.
¿Cuántos partidos de temporada regular se han jugado en México?
2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals
2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans
2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders
2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Ángeles Chargers
2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals
2026: San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings
¿Dónde ver Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers de Sunday Night Football?
Este partido se podrá ver en vivo a través de la señal abierta de Canal 5, así como en televisión de paga por ESPN y en streaming mediante Disney+, ViX y NFL Game Pass desde las 19:20 horas de la CDMX.
NFL México: En dónde y a que hora ver Vikings Minnesota vs 49ers San Francisco
Con una rivalidad histórica totalmente empatada y sus espectaculares récords en juego
Juegos de la Semana 11 de la NFL 2026
Jueves
Indianapolis Colts 3-26 Houston Texans
Domingo
Miami Dolphins vs. Buffalo Bills
Baltimore Ravens vs. Carolina Panthers
New Orleans Saints vs. Chicago Bears
Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys
Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions
Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs
Pittsburgh Steelers vs. Philadelphia Eagles
New York Jets vs. Los Ángeles Chargers
Jacksonville Jaguars vs. New York Giants
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos
Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
Lunes
Cincinnati Bengals vs. Washington Commanders
Descansan
Atlanta Falcons
Cleveland Browns
Green Bay Packers
Los Ángeles Rams
New England Patriots
Amigos de RÉCORD, bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Minnesota Vikings contra San Francisco 49ers. Este choque representa el regreso de la NFL a México por primera vez desde 2022.