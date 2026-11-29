Los equipos mejores sembrados enfrentan un reto importante de cara al cierre de la temporada
¡Malas noticias para los San Francisco 49ers!
Por una lesión en el tobillo, Brock Purdy no estará en el partido ante los Seattle Seahawks.
Aquí los detalles:
Brock Purdy será baja ante Seahawks tras lesionarse en México; Mac Jones será titular
Los San Francisco 49ers no contarán con su quarterback estelar para el compromiso divisional de la Semana 12 de la NFL
Estos son los partidos programados para hoy domingo 29 de noviembre:
12:00 (hora centro de México)
Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings
Baltimore Raven vs Houston Texas
Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars
New York Jets vs Miami Dolphins
New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals
New York Giants vs Indianapolis Colts
15:00 (hora centro de México)
New England Patriots vs Los Angeles Chargers
Washington Commander vs Arizona Cardinals
Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers
19:20 (hora centro de México)
Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns
Las acciones de la NFL continúan su curso luego de los partidos de Thanksgiving. Los equipos se miden este domingo en busca de seguir en la pelea para los playoffs.
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