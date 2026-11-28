A.J. Brown vuelve a lesionarse por lo que Patriots lo manda a IR ¿cuánto tiempo estará fuera?

A.J. Brown no ha tenido la temporada esperada con Patriots | NFL

Una lesión en el tendón de la corva obligó al equipo a colocarlo por segunda ocasión en la lista de reservas lesionados

Los problemas físicos siguen persiguiendo a A.J. Brown en su primera campaña con los New England Patriots. El receptor fue colocado nuevamente en la lista de reservas lesionados (IR, por sus siglas en inglés), luego de sufrir una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá alejado de los emparrillados.

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¿Qué lesión sufrió A.J. Brown y cuándo podrá regresar?

Lions vs Patriots 2026 | AP

La lesión ocurrió durante el partido de la Semana 10 ante Detroit Lions, disputado en Alemania, cuando el receptor tuvo que abandonar el encuentro en el tercer cuarto. Después de las evaluaciones médicas, los Patriots decidieron enviarlo a la reserva de lesionados por segunda ocasión en la temporada.

De acuerdo con las reglas de la NFL, Brown deberá permanecer fuera al menos cuatro partidos antes de poder regresar. Su posible reaparición sería en la Semana 16, cuando New England enfrente a los New York Jets, aunque dependerá de su recuperación.

Una primera temporada para el olvido con New England

A.J. Brown durante un entrenamiento de Patriots | NFL

El panorama resulta especialmente complicado porque esta es la tercera ocasión que el receptor pierde partidos por problemas físicos durante la campaña. Primero sufrió un esguince alto de tobillo en el encuentro inaugural, que lo llevó a perderse cuatro juegos, y posteriormente presentó molestias en la rodilla que lo dejaron fuera en las semanas 8 y 9.

Brown apenas acumula 11 recepciones para 128 yardas en cuatro partidos disputados, sin anotaciones. El jugador llegó procedente de Philadelphia Eagles como una de las grandes apuestas ofensivas de New England.

Jugadores de los Patriots celebrando anotación en la Semana 1 de la NFL 2026 | AP

Su ausencia representa otro golpe para unos Patriots que también tendrán que afrontar compromisos sin su quarterback titular, Drake Maye, quien sufrió una fractura en el peroné.