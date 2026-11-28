¡Nunca serán olvidados! Jersey del Morelia se roba las miradas en partido de Steelers vs Broncos

Jersey del Morelia se roba las miradas en partido de Steelers vs Broncos | AP

Un aficionado llevó los colores del extinto equipo hasta Pittsburgh y apareció en las tribunas durante el encuentro de Black Friday de la NFL

La camiseta de Monarcas Morelia volvió a demostrar que puede aparecer en cualquier rincón del mundo. Esta vez, los colores rojiamarillos se hicieron presentes en la NFL, luego de que un aficionado fuera captado con la playera del conjunto michoacano durante el partido entre Pittsburgh Steelers y Denver Broncos.

El encuentro, disputado el viernes 27 de noviembre en el Acrisure Stadium, llamó la atención de los seguidores del futbol mexicano por una aparición inesperada en las gradas. Mientras los equipos protagonizaban el duelo de Black Friday, la camiseta de Monarcas se convirtió en una de las curiosidades de la jornada.

Monarcas Morelia aparece hasta en la NFL

La imagen del aficionado rápidamente recordó una de las bromas más populares entre los seguidores del equipo: no importa en qué estadio o país se dispute un evento deportivo, siempre habrá alguien que lleve puesta la camiseta de Monarcas.

La aparición en Pittsburgh sumó un nuevo capítulo a esta peculiar teoría. Incluso, la imagen fue compartida en comunidades de aficionados al futbol mexicano en redes sociales, donde varios usuarios bromearon con la presencia de seguidores del equipo michoacano por todo el mundo.

Aunque Monarcas Morelia dejó de competir en la Primera División en 2020, su afición mantiene vivo el recuerdo del club y sus colores a lo largo de todo el mundo, siendo una tradición ver jerseys en todos los eventos del equipo.