El veterano quarterback le confesó al narrador Al Michaels que Pittsburgh le prohibió el acceso a sus instalaciones antes de anunciar su salida

La polémica entre Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers continúa generando repercusiones en la NFL. A unos días de que la franquicia anunciara la salida del veterano mariscal de campo, se dieron a conocer nuevos detalles sobre la manera en la que terminó su relación con la organización.

Durante la transmisión del encuentro entre Pittsburgh y los Denver Broncos, correspondiente al Black Friday, el experimentado narrador Al Michaels reveló que la directiva de los Steelers le prohibió a Rodgers ingresar a las instalaciones del equipo antes de hacer oficial su desvinculación.

La decisión de la franquicia fue tal que el cuatro veces ganador del premio MVP de la NFL ni siquiera tuvo la oportunidad de recoger personalmente las pertenencias que todavía conservaba en su casillero.

Aaron Rodgers abandonando el estadio tras la derrota ante Eagles | AP

Aaron Rodgers reveló detalles de su salida de Pittsburgh Steelers

La información llegó directamente del mariscal de campo, quien le envió un mensaje de texto a Al Michaels. De acuerdo con el periodista de ESPN, Adam Schefter, la comunicación se produjo antes del inicio del encuentro contra Denver y no como una reacción a lo que sucedía en el emparrillado.

La decisión de Pittsburgh se produjo después de que Rodgers cuestionó públicamente los métodos de trabajo de Mike McCarthy durante una entrevista en The Pat McAfee Show, donde también ventiló asuntos internos relacionados con el funcionamiento del cuerpo técnico.

Aunque la organización no ha explicado públicamente los motivos específicos por los que restringió el acceso del quarterback a sus instalaciones, la medida representó un nuevo episodio en el conflicto entre Rodgers y los Steelers.

Aaron Rodgers en el partido ante Eagles | AP

¿Qué sigue para Aaron Rodgers tras su salida de Steelers?

Mientras Pittsburgh consiguió una contundente victoria por 27-5 sobre los Denver Broncos con Mason Rudolph como mariscal de campo titular, Aaron Rodgers permanece sin equipo después de superar el periodo de waivers sin ser reclamado por ninguna de las otras 31 franquicias de la NFL.

El veterano quarterback se convirtió en agente libre sin restricciones, por lo que tiene la posibilidad de negociar su incorporación con cualquier organización. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el interés concreto de algún equipo por incorporar al ganador del Super Bowl XLV.