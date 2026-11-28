Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles, tras victoria ante los Dallas Cowboys | AP

El entrenador de Philadelphia tuvo que ser retirado por personal de seguridad del AT & T Stadium

La rivalidad entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys sumó un nuevo capítulo en el AT & T Stadium. Después de que el conjunto visitante consiguió una remontada para imponerse por 39-38, Nick Sirianni protagonizó un altercado verbal con aficionados del equipo texano durante los festejos de la victoria.

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El entrenador en jefe de Philadelphia se acercó a las primeras filas de las tribunas, donde intercambió gritos y provocaciones con algunos seguidores de los Cowboys, quienes todavía se encontraban en el inmueble tras la derrota de su equipo.

Ante el aumento de la tensión, Dom DiSandro, director de seguridad de los Eagles, intervino para sujetar y retirar a Sirianni de la zona. Aunque el incidente no pasó de un intercambio verbal y no se registraron agresiones físicas, la celebración del estratega volvió a generar polémica.

Eagles protagonizaron una remontada histórica ante Dallas Cowboys

El enfrentamiento parecía encaminado hacia una victoria de Dallas, que llegó a contar con una ventaja de 31-10 antes del último cuarto. Sin embargo, Philadelphia consiguió revertir una desventaja de 21 puntos para mantenerse en la pelea hasta los últimos segundos del compromiso.

La jugada definitiva llegó por conducto de Jake Elliott, quien conectó un gol de campo de 60 yardas para colocar el marcador 39-38 a favor de los Eagles. Con apenas un par de segundos restantes en el reloj, los Cowboys no tuvieron oportunidad de responder.

Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles, tras victoria ante los Dallas Cowboys | AP

¿Philadelphia Eagles todavía puede clasificar a los Playoffs de la NFL?

La victoria ante Dallas representó el segundo triunfo consecutivo para los Eagles, que una semana antes pusieron fin a una racha de siete derrotas al imponerse a los Pittsburgh Steelers. Con este resultado, Philadelphia mejoró su récord a cuatro victorias y siete derrotas.

Pese a la reacción de las últimas semanas, el equipo dirigido por Nick Sirianni permanece en el último lugar de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Eagles deberán mantener su racha positiva y esperar una combinación de resultados para conservar sus aspiraciones de clasificar a la postemporada de la NFL.