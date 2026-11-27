En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el duelo de Semana 12 entre equipos de la AFC

En medio de una importante polémica, la NFL continuará este viernes con el juego de Viernes Negro. Los Pittsburgh Steelers recibirán a los Denver Broncos luego de haber pasado por el drama de Aaron Rodgers y Mike McCarthy que terminó con la salida del veterano mariscal de campo. Ahora, de la mano de Mason Rudolph, los Acereros se enfrentarán a los Broncos en el Acrisure Stadium en punto de las 14:00 horas en un juego que se podrá seguir por Prime Video.

Así llegan los equipos

Los Acereros llegan al partido de este viernes en un verdadero hoyo. Más allá de toda la polémica rodeando a Aaron Rodgers, el equipo atraviesa un momento complicado sumando dos derrotas al hilo lo cual los ha dejado en el tercer lugar de su división.

Tras las derrotas ante Cincinnati y Filadelfia, el conjunto de la ciudad del acero cayó a un récord de 6-4. De momento, el equipo aún tiene posibilidad de pelear por la postemporada pero tras los cambios en su plantilla el pelear por un lugar en los Playoffs parece complicado.

Steelers de Pittsburgh pasaron al primer lugar de la AFC Norte | AP

Denver por su parte, llega inspirado al duelo de este viernes. Aunque el equipo ha dejado muchas dudas de su lado ofensivo, con seis victorias al hilo parecen ser uno de los mejores equipos de toda la NFL.

El conjunto de Colorado llega como líder del Oeste de la Americana con un récord de ocho victorias y tan sólo dos derrotas. Aunque aún están lejos de los Bills, un triunfo podría ilusionarlos con el liderato de conferencia.

Bo Nix, mariscal de campo de los Broncos, previo a enfrentar a los Seahawks | AP

Historial entre ambos equipos

Los Broncos y los Steelers se han visto las caras en 35 ocasiones distintas, incluyendo ocho de postemporada. Hasta el momento, Denver tiene la ventaja en el historial, con 20 triunfos por sólo 14 de Pittsburgh y un empate.

En el historial reciente, sin embargo, son los Steelers que tienen la ventaja pues además de haber ganado su duelo más reciente, también tienen una racha de tres triunfos al hilo ante los Broncos. La última vez que Denver fue en el 2018.