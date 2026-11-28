Tua Tagovailoa, en un campo de entrenamiento con los Atlanta Falcons | AP

El mariscal de campo disputó apenas dos encuentros con la franquicia de Georgia durante la Temporada 2026 de la NFL

La etapa de Tua Tagovailoa con los Atlanta Falcons llegó a su fin. La franquicia anunció este sábado la rescisión del contrato del mariscal de campo de 28 años, quien se incorporó a la organización como agente libre en marzo pasado mediante un acuerdo por una temporada.

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La decisión se hizo oficial en la víspera del enfrentamiento ante los Minnesota Vikings. A través de un comunicado, Ian Cunningham, gerente general de los Falcons, explicó que la desvinculación del quarterback se produjo tras conversaciones con sus representantes.

"Tua se incorporó a Atlanta con la mentalidad de competir y, a lo largo de su estancia, demostró una gran calidad humana y un intachable sentido de pertenencia. Luego de dialogar abiertamente con sus representantes, coincidimos en que la rescisión era la opción más conveniente para ambas partes. Solo nos queda desearle el mayor de los éxitos tanto a él como a su familia", señaló el directivo.

Tua Tagovailoa con Falcons | NFL

Las lesiones condicionaron la etapa de Tua Tagovailoa en Atlanta

Tagovailoa se perfilaba para comenzar la Temporada 2026 como mariscal de campo titular de los Falcons, debido a que Michael Penix Jr. se encontraba en proceso de recuperación tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en noviembre del año pasado.

Sin embargo, el 10 de septiembre, durante un entrenamiento previo al inicio de la campaña, el exjugador de los Miami Dolphins sufrió una lesión en la zona oblicua que lo obligó a abandonar la práctica y modificó los planes de la organización.

Tua Tagovailoa con Falcons | NFL

¿Cuántos partidos disputó Tua Tagovailoa con los Falcons?

Ante la ausencia de ambos mariscales de campo, Cooper Rush asumió la titularidad durante las primeras dos semanas, en las que Atlanta registró un par de derrotas. Posteriormente, Penix Jr. completó su recuperación y tomó el control de la ofensiva a partir de la Semana 3.

Relegado a un papel secundario dentro de la organización, Tagovailoa únicamente tuvo participación en dos encuentros durante la presente temporada. Su última aparición con los Falcons se produjo en la Semana 7, durante la victoria frente a los San Francisco 49ers.