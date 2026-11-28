Aunque aún no se sabe qué pasará con el futuro inmediato del próximo miembro del Salón de la Fama, es importante recordar su historia

Chico es una ciudad del condado de Butte, en el estado de California. Su población estimada, a mediados de 2019, es de 103,301 habitantes. Sin embargo, su hijo pródigo nació el 2 de diciembre de 1983, con un sueño impoluto por jugar al deporte del hombre. Aaron Charles Rodgers llegó a este mundo para cambiar por completo los paradigmas del atleta profesional estadounidense.

Pese a que en la última semana el nombre del cuatro veces MVP ha estado en boca de todos por lo sucedido en la Ciudad de los Tres Ríos, la realidad es que la historia de A Rod en la NFL se ha escrito desde el momento que no fue seleccionado por los San Francisco 49ers en el Draft del 2005. El mariscal de campo llegó como uno de los prospectos más interesantes para formar parte de la franquicia de la Bahía, sin embargo, su destino caluroso -al que siempre estuvo acostumbrado- cambió para ser la fría tundra de Wisconsin.

Aaron Rodgers abandonando el estadio tras la derrota ante Eagles | AP

Comienzo a la sombra

Sus primeros años en Green Bay no fueron sencillos, ya que Rodgers tuvo que comer banca del legendario Brett Favre para ganarse su lugar en la liga. La gran oportunidad de Aaron llegó cuando el General anunció su retiro de la NFL en temporada baja de 2008; Favre quiso regresar.

Pese a la insistencia de Brett de volver, la gerencia de los Packers apostaron todo por Aaron Rodgers, quien desde el primer instante en el que pisó un emparrillado, cambió para siempre la historia. El egresado de Cal no solo mostró un brazo excepcional, un iq excelso y una calidad apoteósica, sino que le hizo saber al mundo entero que el ovoide no era su arma más poderosa.

A diferencia de un Tom Brady, quien era un general; un Peyton Manning, quien era un pistolero; Rodgers era un rebelde. Nunca se calló. Siempre se quejó. Siempre dio la cara en pro de él. Con pocos años en la NFL mostró que su calidad era auténtica, pero su personalidad lo era aún más.

Aaron Rodgers, en el Super Bowl XLV | AFP

¿Últimos años en declive? No lo creo

Sería muy fácil contar la historia de gloria eterna con los cuatro premios al Jugador Más Valioso y el Vince Lombardi que tiene en sus vitrinas, pero Aaron siempre fue más que galardones. Aunque su salida de Green Bay no fue la mejor, el mariscal de campo llegó a la Gran Manzana, una ciudad que ni siquiera es tan grande como su leyenda, la cual algunos consideran apócrifa.

Tras su salida de los Jets, Rodgers nos regaló una muestra más de lo que era capaz, cuando pensábamos que lo había hecho todo. La semana pasada con los Pittsburgh Steelers confirmó una vez más que el sujeto nunca se va a callar. Aunque muchos lo criticaron, la realidad es que en una vida real todos juzgamos a nuestros superiores si hacen mal las cosas, ¿no?