¿Problemas para los 49ers? La amenaza que preocupa a San Francisco previo al duelo ante Seattle

Las condiciones meteorológicas podrían afectar el desarrollo del encuentro entre San Francisco y Seattle en el Levi's Stadium

El enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks de este domingo podría estar condicionado por las condiciones meteorológicas en Santa Clara, California. Los pronósticos anticipan lluvias constantes y fuertes ráfagas de viento durante el compromiso divisional de la NFL.

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De acuerdo con Dial Hoang, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), un frente lluvioso ingresará al Área de la Bahía durante las primeras horas del domingo y alcanzará las inmediaciones del Levi 's Stadium hacia el final de la mañana. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta la madrugada del lunes.

Deebo Samuel lleva el ovoide en una jugada ofensiva de San Francisco | AP

¿Cómo afectará el clima al partido entre 49ers y Seahawks?

Aunque se esperan temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados y acumulaciones moderadas de lluvia, el principal factor que podría condicionar el desarrollo del encuentro será el viento, con ráfagas de entre 40 y 48 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían complicar el juego aéreo de ambas franquicias, así como los intentos de gol de campo y las labores de los equipos especiales. Asimismo, el estado del terreno de juego y la dificultad para controlar el balón podrían provocar modificaciones en los planteamientos ofensivos.

El Área de la Bahía ha registrado intensas precipitaciones durante las últimas semanas bajo la influencia del fenómeno de El Niño. El pasado 18 de noviembre, un temporal estableció récords de lluvia y provocó inundaciones en diferentes sectores de San Francisco.

Deommodore Lenoir en celebración en el partido de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Azteca | AP

San Francisco 49ers se preparó para jugar bajo la lluvia

Ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses, los 49ers instalaron una estructura protectora sobre uno de sus campos de entrenamiento en Santa Clara, mientras el equipo se encontraba concentrado en Colorado Springs para su compromiso en la Ciudad de México.

"No dejan de hablarme de El Niño", bromeó Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco, quien destacó la importancia de contar con instalaciones que permitan trabajar en aspectos tácticos y repasar jugadas sin las complicaciones provocadas por las precipitaciones.