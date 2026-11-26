Una de las fechas más importantes del calendario del futbol americano inaugura la Semana 12
Finalmente las acciones del Thanksgiving terminan con el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills en el New Highmark Stadium
Dónde ver Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills: Canales y hora del partido de Acción de Gracias de NFL
Dos potencias de la AFC suman un capítulo más a una rivalidad que tiene cuentas pendientes tanto en temporada regular como en playoffs
Horas más tarde Los Vaqueros de Dallas se enfrentarán a las Águilas de Philadelphia en el AT&T Stadium en Arlington
Dónde ver Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys: Canales y hora del partido de Thanksgiving de NFL
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el partido de Semana 12 entre rivales divisionales
¡El Día de Acción de Gracias llega en su edición del 2026 con una de autentico festejo!
Detroit Lions arrancan la jornada recibiendo a los Chicago Bears en el Ford Field
Dónde ver Chicago Bears vs Detroit Lions: Canales y hora del partido de Acción de Gracias de NFL
Ambos equipos llegan empatados con marca de 8-2 en su cruce de Thanksgiving
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