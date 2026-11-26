Dónde ver Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills: Canales y hora del partido de Acción de Gracias de NFL

Dos potencias de la AFC suman un capítulo más a una rivalidad que tiene cuentas pendientes tanto en temporada regular como en playoffs

El duelo entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills pondrá punto final a la actividad de este jueves de Thanksgiving Day en la NFL. El encuentro será transmitido en México por Fox, Fox One y NFL Game Pass a través de DAZN.

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Kansas City llega con marca de 8-2, después de conseguir tres victorias consecutivas y consolidarse como uno de los contendientes de la Conferencia Americana. Los dirigidos por Andy Reid vienen de imponerse 34-7 a Arizona Cardinals y buscarán extender su buen momento en una de las visitas más complicadas de la temporada.

Patrick Mahomes con los Chiefs | AP

Josh Allen tiene dominados a los Chiefs en temporada regular

Del otro lado estarán unos Bills que presumen récord de 9-1, el mejor de la AFC, y que también atraviesan un gran momento. Buffalo llega después de vencer 26-9 a Miami Dolphins y buscará aprovechar su condición de local para defender su posición en la cima de la conferencia.

La rivalidad entre Josh Allen y Patrick Mahomes tendrá un nuevo capítulo, aunque en temporada regular la balanza se ha inclinado del lado del quarterback de Buffalo. Los Bills han ganado sus últimos cinco enfrentamientos de campaña regular ante Kansas City, que no consigue vencerlos en esta instancia desde 2020.

Josh Allen celebrando su quinta anotación ante los Lions | AP

Mahomes y Kansas City encuentran su revancha en playoffs

Sin embargo, cuando llega el momento de los playoffs, la historia cambia por completo. Patrick Mahomes y los Chiefs han encontrado la fórmula para imponerse a Allen y compañía, con cuatro victorias consecutivas en enfrentamientos de postemporada desde 2020.

Patrick Mahomes, QB de Chiefs | AP