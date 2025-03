Sergio Ramos, tú sabes lo que hiciste

Metido en medio de un largo proceso creativo (bueno, al menos yo me lo creo), para generar nuevos proyectos que le sumen a la marca, se me vino a la cabeza el posteo bien intencionado del querido David Faitelson, en el que sale a defender la honorabilidad del internacional español, Sergio Ramos, a quien no cree capaz de abusar del reglamento por motivos personales.

Como seguramente recordarás, en el desenlace de la jornada 12, justo el domingo pasado, Ramos fue señalado por haber provocado intencionalmente su expulsión, durante los instantes finales del encuentro ante Pumas (al 90+2), mismo que Monterrey ya tenía en la bolsa con un contundente 1-3, en Ciudad Universitaria. Todo con la intención, dice la prensa regia, de acudir al festejo cumpleañero de su esposa, Pilar Rubio, que justo cumplió 47 años al día siguiente, el lunes 17 de marzo.

Así que Faitelson, reconocido periodista mexicano, salió a postear en la rijosa red X, su apoyo al defensor Rayado, a quien entrevistó hace apenas un par de semanas… “Me parece muy temerario e irresponsable afirmar que Sergio Ramos se hizo expulsar para irse de vacaciones a España. Hoy, le ganó el temperamento al legendario futbolista español. Estuvo mal, muy mal. Solo hasta ahí me atrevo llegar…”

Bien, pues yo sí me atreví a buscar en los recuerdos (claro, siempre apoyado por mi amigo Google), para recordarle a David y a todos los que creen que Ramos es incapaz de haber hecho algo tan antideportivo, que el pasado 28 de febrero de 2019 (hace seis años), Ramos fue suspendido por la UEFA, tras haber sido encontrado culpable de provocar una segunda amarilla con la intención de ser sancionado por acumulación de cartones preventivos y así, tal como lo dijo públicamente (declaración que lo condenó), al término del juego ante el Ajax, por los Octavos de Final de la Champions League.

“Es algo que tenía presente y no es subestimar al rival, pero a veces que en el futbol te toca tomar decisiones complicadas y lo he decidido así en el minuto 88”.

El asunto no para ahí, pues cuatro de nueve integrantes de la Comisión Disciplinaria europea, pedían tres y no dos juegos de castigo (uno por la expulsión y otro por buscarla intencionadamente), ya que el español era ya “reincidente”. Así es, en noviembre de 2010, Ramos fue parte de un lamentable episodio, solicitado desde el banquillo de José Mourinho, quien les pidió al central y a Xabi Alonso, forzar una amarilla. Tras una investigación, la UEFA sancionó a Mourinho, el instigador, con un partido de suspensión y a los jugadores con multas económicas.

Acá lo nuevo sería que a estas alturas de su carrera, Sergio Ramos no se haga expulsar por limpiar su siempre comprometido historial de tarjetas amarillas sino para cruzar el Atlántico para reunirse con su amada. Las prioridades cambian con la edad, pero no las costumbres.

De salida

Un hecho es que desde la Comisión de Arbitraje ya tienen en la mira al ex del Real Madrid, pues además de quedar muy mal con tanto comentario respecto a las constantes fallas arbitrales a favor del Monterrey, no quieren que Ramos se convierta en otro Gignac, que los haga ver como unos peleles, fácilmente manipulables, a quienes se les puede gritar sin ninguna reprimenda.