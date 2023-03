¿Adiós a las vacas sagradas?

Se ha estado hablando mucho de la necesidad de renovar la plantilla de la Selección Mexicana de Futbol por nuevos valores, se pide que se dé el cambio generacional. ¿Es necesario que se terminen las vacas sagradas?

Tomemos a los porteros como ejemplo. Memo Ochoa tiene 37 años y si continúa con la titularidad, iría por su sexto Mundial. Al parecer sería un nuevo récord a vencer. Para tener más contexto, el portero mexicano titular más joven que la Liga MX tiene es Carlos Acevedo, de Santos, con 26 años, y el más grande en edad es Jesús Corona, de Cruz Azul, con 42. El promedio de edad es entonces de 33.4 años.

Al respecto, Memo Ochoa declaró en entrevista para la televisora TUDN: "Sí, bueno, yo me veo en el Mundial, creo que sería muy lindo el poder cerrar mi carrera con la Selección Nacional de México en el 2026 y más en mi país, no es que vaya a ir porque he estado en otros Mundiales. No, voy a trabajar, competir, sumar y voy a ganarme mi lugar como lo he hecho en estos años, porque me ha costado mucho, y trabajar para ayudar a mi país en lo que pueda ayudar y ayudar a todos los jóvenes en lo que pueda ayudar".

Por su parte, Jesús Corona, en conferencia de prensa, explicó que él piensa que ya es tiempo de dar paso a nuevas generaciones. Así lo declaró: "Es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe brindar esa oportunidad, se les tiene que brindar ese momento y que ellos lo aprovechen, en cada oportunidad que sean convocados y en cada torneo".

Respecto a la convocatoria de Memo Ochoa, comentó: "Es un tema del cual el técnico en turno lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la Selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia.

La experiencia genera talento acumulado. Éste es un factor que tiene un gran valor en cualquier puesto deportivo y organizacional. La gente que lo tiene, desarrolla una perspectiva y un entendimiento del juego y el negocio que un novato no puede tener, por más técnica y ganas que aporte. Por ello no se trata de romper la balanza y pensar que ahora es tiempo sólo de los jóvenes. Como comentó Corona, se requiere también de líderes que puedan apoyar con su experiencia.

A mi parecer, el nivel de competitividad y la calidad en la cancha tienen que ser los factores decisivos. Si el jugador rinde en la cancha y sus resultados lo avalan, la edad no es razón de cambio por sí misma.

Me parece que la discusión no está en un tema generacional únicamente, aunque será siempre deseable dar oportunidades a los jóvenes, el talento para responder a los retos del momento presente es lo determinante.

En el ámbito organizacional conozco directores generales que se mantienen por muchos años, en casos extremos hasta 20 años. Y en efecto, detienen la evolución de otros líderes que buscan seguir subiendo en la organización, pero, los dueños de las empresas no los quitan por su edad, los mantienen porque aportan su visión estratégica y son capaces de mantenerse actualizados.

Estimados lectores y lectoras, atesoremos tanto el talento acumulado de la gente con experiencia, así como la energía y empuje de los jóvenes que van abriendo camino. Me parece que la edad no es determinante, pero sí la calidad del desempeño que se tenga en la cancha y también en el negocio.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

