aguirre-y-su-liderazgo-por-arrastre

Llega nuevamente a dirigir a México el 'Vasco' Javier Aguirre después de haber estado varios años en el extranjero. Para algunos es, sin duda, uno de los mejores técnicos mexicanos de la historia. Me parece que Javier traerá cosas muy positivas a nuestro país. Una trayectoria importante que espero ayude a modelar un estilo de liderazgo.

Exigente ante la primera victoria de su equipo, no queda contento. Declaró: “No hay nada que reprochar a los míos, pero no podemos desaprovechar las ocasiones que tuvimos, debemos de ser más atrevidos, nos faltó un poco de atrevimiento con la pelota al grado de que ellos con 10 jugaron mejor que nosotros, y no supimos capitalizar ese hombre de más en el terreno de juego".

Me parece que el 'Vasco' puede ser un técnico que modele un estilo diferente con su liderazgo por arrastre. Este concepto lo he acuñado a través de la observación de muchos líderes que muestran capacidad para guiar equipos a través del testimonio y el desarrollo personal. La historia de éxito de Javier le da el capital personal para hacerlo. Implica obtener el respeto y la admiración de la gente a través de la congruencia con que se vive.

Las características que definen este estilo de liderar son cinco:

1. Testimonio de ir siempre adelante y de estar dispuesto a dar lo que se pide.

2. Compromiso genuino por las personas que integran su equipo.

3. Estilo de vida aspiracional, ser ejemplo y mentor.

4. Congruencia entre lo que se dice y se hace.

5. La capacidad de sacrificar las metas personales en función de las metas del equipo.

Todo lo anterior exige una entrega total de la persona que asume el liderazgo. Será muy interesante aprender de lo que el Javier pueda traer después del tiempo invertido en su experiencia internacional.

Estimados lectores, revisemos nuestro liderazgo, exploremos que sea consistente para generar el arrastre que requerimos en estos tiempos de reto. Asumamos dar el ejemplo primero, modelando lo que deseamos, para después poder exigirlo en los demás.

Exploremos lo necesario para que nuestros equipos logren tener un mayor atrevimiento.

Deseo al 'Vasco' Aguirre éxito en su regreso, que su liderazgo dé un testimonio que ayude a crecer a otros técnicos y al fútbol de nuestro país.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PODER DE LOS HÁBITOS