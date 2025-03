¿Un rebaño sin rumbo?

Las Chivas están de cuernos caídos tras la derrota frente al América en el partido de vuelta de la CONCACHAMPIONS. Fueron derrotados por el tricampeón 4-1 en el global. Las Águilas demostraron absoluta superioridad táctica y anímica.

Los analistas discuten sobre las pocas probabilidades que ven para que el rebaño pueda llegar al Play In de la Liga MX. Sin duda alguna, Chivas tiene ya muchos años sin contundencia en su propuesta. Lleva 5 directores técnicos en los últimos 6 años. ¿Cómo se puede construir un proyecto con esa cantidad de cambios?

Cuando no somos contundentes en nuestros resultados debemos volver a los básicos, entre ellos, a la visión futura del proyecto.

Establecer una visión clara de largo plazo es fundamental y tendrá impacto por diversas variables:

1. Definición de objetivos: Las metas se establecen de manera específica y facilitan que, desde la dirección hasta los jugadores trabajen por un objetivo común.

2. Planeación estratégica: Es vital para desarrollar estrategias adecuadas en el reclutamiento, el desarrollo del talento, además de infraestructura y desarrollo de jóvenes.

3. Estabilidad organizacional: Aunque la rotación de técnico y jugadores suele ser común, la visión permite mantener un enfoque consistente en su juego y filosofía.

4. Cultura de equipo: Cuando directivos, empleados, técnicos y jugadores comparten una visión, se incrementa el compromiso y el trabajo colaborativo en un mismo sentido.

5. Atracción de talento: Los clubes que tienen una visión clara, suelen ser más atractivos para todos. El talento quiere sumarse a proyectos sólidos con buenos planes para el futuro.

6. Fidelizar aficionados: Mantener leal a la afición implica un propósito común y una clara identidad. Cuando sólo se dan bandazos, los aficionados renuncian a seguir sufriendo con falsas expectativas de triunfo y abandonan al equipo.

Estimados lectoras y lectores: Cuando los resultados no se están dando, es necesario volver a los cimientos para tener un proyecto sólido. Los cambios frecuentes y la inconsistencia en la toma de decisiones no son factores que ayuden a conseguir el éxito. Una visión clara no solo guía el desarrollo y crecimiento del equipo, sino que también fomenta el compromiso, la cohesión y el éxito a largo plazo en un entorno altamente competitivo.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Reporte Ponce: Aguirre espera a Fidalgo