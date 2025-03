El Reporte Ponce: Aguirre espera a Fidalgo

Seleccionable. América volvió a lucir poderoso para eliminar a Chivas y elementos recobraron brillo, como Álvaro Fidalgo. Genial mago. Pues te cuento que después de la visita del 'Vasco' Aguirre al Nido hace unas semanas, donde ni siquiera adelantó a elementos como Henry Martín o 'Chiquito' Sánchez que no los contempla, sí se quedó con una idea del español naturalizado mexicano: valdrá la pena esperarlo a febrero próximo cuando ya sea posible convocarlo para ver si logra un lugar en la recta final al Mundial 2026. Con actuaciones como las de esta semana, Fida tiene todo para conquistar uno de los puestos en el Tri. Veamos.

VALDÉS, EL MEJOR ERROR DEL AMÉRICA

Oportunidad. Otro que recuperó brillo intensamente fue Valdés. La directiva del América y Jardine diseñaron el Clausura 25 sin el chileno. Pero Diego se aferró con uñas y dientes y bateó a Toluca. Al final, fue inteligente el entrenador brasileño, lo entendió: ‘lo tengo, lo uso’. Lo llevó de a poco y en el Clásico de Liga MX, con su titularidad, el ‘10’ se ganó repetir con los estelares en la Vuelta de Concacaf, ¡y qué partido! Qué gestión del estratega y ahora transformó una falla en la operación del torneo en una que será de nuevo una virtud del Tricampeón en busca del título internacional de la región.

GRACIAS A CRUZ AZUL VUELVE A EUROPA

Convocado. A pesar de que su entorno y hasta desde su país, le recomendaron a Mateusz Bogusz mantenerse en la MLS y no venir a México para buscar el retorno al representativo de Polonia, el atacante decidió por Cruz Azul. Y no se equivocó, pues gracias a su pronta adaptación y a los minutos en cancha (Top 3 celeste con más), desde Liga MX se ganó el boleto. Y con la ausencia de Piotr Zielinsky, buscará ser el ‘10’ de su país.

RAYADOS NO LLORA, RAYADOS FACTURA

Apariencia. Mientras el estadio del Monterrey cuenta los millones que se embolsaron con el concierto de Shakira, la directiva de Rayados ya le está buscando reemplazo a Martín Demichelis.

Y te voy a contar una increíble: a Buenos Aires viajaron Filizola, 'Tato' Noriega, Lara y Sebastián Luri (exdirectivo de Tigres que ahora es asesor del club albiazul al tiempo que funge de intermediario y representante). Tras descartar a técnicos como 'Chacho' Coudet, al final quedaron con dos opciones: el ex de River Plate y el actual líder de Liga MX, el 'Toto' Berizzo.

Me dicen que la decisión no fue difícil, pues pasaron del "mira qué buena imagen tiene", al "nos va meter disciplina alemana" y hasta "fue mejor su power point" para elegir. Así, dejaron pasar la oportunidad de tener al timonel que manda en nuestro futbol por uno que acaba de firmar una de las peores humillaciones en Concacaf y los tiene lejos de Liguilla. Ya no lloren y sigan facturando.

SE VA EL INGE Y FMF CEDE ANTE LOS GRINGOS

Desperdicio. Este fin de semana es el congreso de Concacaf, que será el último de Yon de Luisa como miembro de la confederación, así como la semana pasada fue su último en el de FIFA, pues la administración de 'La Bomba' Rodríguez decidió que no continuara a pesar de que era el único mexicano sentado junto a Infantino. Problemas personales.

Pues también será votación para los nuevos integrantes del consejo concacafkiano, puesto por el que peleará Mikel Arriola como representante de México, pues aunque Ivar Sisniega es titular de la FMF, no le confían el cargo. Pero ya se sabe que perderá, pues Cindy Parlow Cone, la jefa de la US Soccer, ha hecho una tremenda negociación y será electa no sólo en nuestra región, sino que pronto asumirá la silla que deja De Luisa. Por el pleito entre mexicanos, los gringos nos apartan y se afianzan en el poder futbolero.

