Urge una visión que mueva la mente y el corazón

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, se hace a un lado del proyecto para el cuatrienio 2023-2026. Se expresa en el comunicado de la Federación: “…informó a todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la Federación Mexicana de Futbol para el cuatrienio 2023-2026, a fin de que, quien ocupe esa posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la FMF”.

¿Cuál es esa nueva visión? ¿Qué no participó Yon en la definición de ésta? ¿Ya su liderazgo no se ajusta a la misma?

En julio del año pasado hice un primer análisis sobre la visión en este espacio. Hasta el día de hoy, en la página de la Federación encontramos esta propuesta: “Ser una institución eficiente, con una estructura organizacional efectiva, con objetivos y metas precisas, que brinde un servicio profesional y de excelencia, que lleve al Futbol Asociación en el ámbito deportivo y económico a consolidarse como la mejor fuente de espectáculo, consciente siempre de su función social, apoyada en una plataforma tecnológica sólida, con procedimientos claramente definidos”.

Esta era la forma en que se definían las visiones hace muchos años, en el campo de la definición estratégica hay distintos ángulos y perspectivas. Esta definición ya quedó obsoleta. El mismo Yon de Luisa proponía que el objetivo rumbo al 2026 es: “Convertirnos en una de las ocho mejores federaciones del mundo". Esta declaración es mucho más cercana a lo que se buscaría en una visión actual.

Existen dos escuelas de pensamiento en torno a la visión:

1. Las escuelas estratégicas ven la visión y la misión como herramientas en términos de negocio que definen el racional comercial y el objetivo del mercado. Mueven la mente.

2. Las escuelas filosóficas entienden la visión y la misión como aspectos culturales que hace que la organización trabaje como unidad colectiva. Mueven el corazón.

Hoy en día requerimos con urgencia un ejercicio para definir una visión común que mueva la mente y el corazón de todos los que toman las decisiones en nuestro futbol. De esta forma, evitaremos que llegue una nueva persona y establezca su propia versión. No se iría Yon de Luisa explicando que necesitamos una persona que se ajuste a la nueva visión.

La visión compartida está por arriba de la inmediatez de las circunstancias, de liderazgos temporales o de caprichos de alguna persona en el poder. La visión es una idea motriz que une a una organización y facilita que los esfuerzos individuales sumen en la misma dirección.

Es urgente la reunión de dueños, no para repartirse el pastel, sino para proponer esa visión clara con la que todos podamos contribuir. No es sólo una junta, es un ejercicio de análisis de fondo. Si no es así,seguiremos dando tumbos y haciendo pequeños proyectos de corto plazo.

Estimados lectores y lectoras, desarrollemos la visión de nuestras vidas, identifiquemos a dónde queremos llegar en un futuro de cinco a 10 años. Esto nos permitirá tomar decisiones alineadas que contribuyan al logro de nuestros sueños. De no hacerlo, viviremos a salto de mata, siendo reactivos y dejando que otros definan nuestro futuro.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

