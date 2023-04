El miércoles pasado se jugó el partido de México vs Estados Unidos y se obtuvo un empate. Son ya cinco los partidos consecutivos en que no podemos ganarle al representativo de nuestro vecino del norte. El cotejo importante será en la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf el próximo 15 de junio, en la ciudad de Las Vegas. Al parecer, la idea futbolística agradó, se vieron algunas buenas individualidades y el director técnico, Diego Cocca, considera que fueron mejores y le gustó la personalidad del equipo. Está convencido de que con el trabajo, buenas decisiones y buenos vínculos tendrán una Selección competitiva. Considera que el equipo mejoró.

Este juego nos presenta dos temas paralelos que no hay que mezclar. El primero es el rendimiento de la Selección Mexicana, su planteamiento y estrategia, ya que estamos iniciando un nuevo proceso. El segundo, la imperante necesidad que tenemos de lograr romper la racha de no ganarle al equipo estadounidense. Recordemos, además, que esos estadios están llenos de connacionales. Así que, aunque es un juego amistoso, representa mucho para todos los mexicanos por el nivel de rivalidad que tenemos contra ellos.

En el contexto del futbol la frase “Ya somos clientes” es una expresión que a menudo se usa para indicar que un equipo ha sido derrotado o superado por otro equipo en varias ocasiones en el pasado. Por lo general, se utiliza en un sentido humorístico o irónico para indicar que el equipo que ha sido derrotado con frecuencia ha "aceptado" su papel como perdedor frente al equipo dominante.

En resumen, la expresión "ya somos clientes" se usa para indicar que un equipo ha sido vencido varias veces por otro equipo y que ha aceptado su situación de inferioridad. Quien en realidad define si los somos clientes o no, son los jugadores con su actitud. También los números, que en esta última época no nos favorecen. Anímicamente requeríamos el triunfo, por eso de algún modo el amargo sabor de boca con el empate.

Me niego pensar que “somos clientes” pero es una señal más de la urgente necesidad de cambio en nuestro futbol. Me parece que no tenemos aún un problema de actitud, se jugó con propuesta, no los vimos achicados ni se les aplica la tradicional frase de “Jugaron a no perder”. Sin duda nos faltó contundencia en esos tiros a gol.

Respecto al nuevo proceso, demos oportunidad de que el director técnico, sus nuevas ideas y los jugadores seleccionados muestren lo que tienen, lo que nos toca es apoyar, como ya lo he mencionado en otras ocasiones.

Estimados lectores y lectoras, no importa cuántas veces seamos derrotados por otro equipo. Jamás nos asumamos como “clientes” ni nos acostumbremos a ser derrotados. La mentalidad de un ganador está siempre en buscar cómo se logra la victoria y jamás permitir que se nos etiquete como asiduos perdedores.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

