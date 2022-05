Chivas Femenil se adelantó en el futbol mexicano y lanzó, de la mano de Bilma, la primera colección de NFTs en México. Además, lo hicieron con una startup 100 por ciento mexicana que es parte de Boletomóvil, la empresa que venderá los boletos del Rebaño Femenil a partir de este año.

Un NFT (Non Fungible Token, por sus siglas en inglés) es un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología de blockchain se asocia a un archivo digital, haciéndolo único e irrepetible. Un NFT es indestructible, por lo que al comprar uno recibes un activo digital de por vida. La versatilidad de los NFT permite utilizarlo para representar todo tipo de trabajos creativos. Estos activos digitales pueden ampliar el mercado de una empresa y crear nuevos flujos que proporcionen fuentes adicionales de ingresos.

NBA Top Shot es quizás el más conocido, se puso en marcha en 2020 y ha generado más de 600 millones de dólares derivado de sus ventas. Hoy en día se pueden comprar y vender miles de NFT deportivos en plataformas. Algunos ejemplos son los de la WNBA, Australian Open, PGA Tour, NFL, MLB, NHL, varios clubes deportivos, UFC, etc.

Para las organizaciones deportivas que se toman en serio los activos digitales, los NFT coleccionables son una buena oportunidad. Por ejemplo, el Australian Open en su edición 2022 generó 6 mil 776 NFT mediante pelotas artísticas relacionadas con el torneo, cada pelota seguía los metadatos del partido y estaba vinculada a una sección de 19 cm x 19 cm en una pista de tenis. Obtuvieron ganancias cercanas a los 5 MDD.

La alianza de Chivas femenil con Bilma suena prometedora para la industria, ya que combinar la tecnología de blockchain con el ticketing puede ser bastante disruptivo en el mercado. Aldo Guerrero, VP de Negocios de Boletomóvil, mencionó: “Estamos entusiasmados por lo que podemos lograr con esto en el futuro, queremos ser los primeros en lograr algo tan grande como eliminar la reventa informal en todos los eventos”.

Y es que Boletomóvil tiene unos años bastante interesantes de crecimiento, son una compañía de YCombinator y siempre tienen como prioridad a los usuarios, ahora con Bilma, la empresa hermana, están apuntando a lo más alto y sobre esto responde nuevamente Aldo Guerrero:

“Buscamos hacerle la vida simple al usuario, sin filas, sin esperas en la web y con servicio ágil. Ahora con Bilma incluso buscamos que la gente pueda tener un muy bonito activo digital con el que tal vez en un tiempo hasta ganen dinero. Imagínate que en unos años ya no tengas esa tarjeta de plástico aburrida que es tu abono, si no un NFT único con el que puedas entrar al estadio, rentarlo si no vas a ir, y mucho más. Adicionalmente, logramos incorporar la compra de los NFTs con métodos tradicionales de pago como tarjetas y pago en efectivo en tiendas de conveniencia. Estamos seguros de que esto ayudará mucho a los clubes a incrementar el potencial de negocio. Si te encanta un NFT de tu club, pero no eres criptofan, deberías poder comprarlo y ¡Bilma llegó para resolver eso!”.

Según PwC, los NFT y los activos digitales se convertirán en piezas fundamentales de la infraestructura tecnológica del deporte; y una investigación de Deloitte muestra que hasta cinco millones de aficionados al deporte comprarán o recibirán un NFT en 2022. Deloitte también predice que los NFT para organizaciones deportivas generarán más de 2 mil millones de dólares en transacciones en 2022, aproximadamente el doble de la cifra de 2021

La industria del deporte siempre ha respondido bien a los cambios en el comportamiento de los clientes, y los NFT serán sin duda una de las principales alternativas. Los equipos deben prepararse para un mundo deportivo que está en una constante reconversión de la forma en que los aficionados consumen los deportes, es algo que no va a detenerse y que a todas luces sólo podrán agregar valor a las entidades, los fans y el negocio. Aunque Bilma no sea exclusiva de los deportes llega a sumar mucho a esta industria.

