¿F1 verde?

El domingo pasado en RÉCORD, hablé sobre los cambios deportivos y técnicos en la Fórmula 1 con el objetivo de fomentar la sustentabilidad financiera de sus equipos, y ver carreras más competitivas. 2022 marcará un avance significativo donde se implementará el límite financiero. Para asegurar su futuro, la Fórmula 1 también apuesta por la sustentabilidad, esta vez con el medio ambiente.

En 2019, la Fórmula 1 anunció su ambicioso plan de sustentabilidad para tener una huella de carbono neta cero para 2030. Este plan se ha frenado debido al COVID en 2020, pero aún cubre los autos de Fórmula 1, las actividades en las carreras y en la operación más en general. Los proyectos de reducción de carbono son un viaje para convertirse en un deporte más sustentable, no solo por el hecho de hacerlo, sino que se vuelve cada día más importante para los diferentes actores involucrados por una simple razón: es importante para las personas. Se vuelve difícil para los patrocinadores justificar grandes inversiones en actividades que no son sustentables, para gobiernos financiar eventos que sean contaminantes, etc.

A continuación se muestran algunas medidas que la Fórmula 1 toma:

- Coches F1: la F1 es conocida por estar a la vanguardia de la innovación tecnológica en el desempeño del automóvil, que puede beneficiar a una industria automotriz más amplia (aerodinámica, desarrollos de seguridad, sistemas de recuperación de energía, herramientas de navegación,). El objetivo es desarrollar tecnologías que reduzcan y eliminen las emisiones de carbono del motor de combustión interna actual (ICE), y se supone que la energía híbrida juega un papel clave en el futuro de la industria automotriz: más energía con menos combustible, combustibles sostenibles avanzados, energía sistemas de recuperación ... Con más de mil millones de los 1.1 mil millones de vehículos en el mundo propulsados por ICE, tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono a nivel mundial como lo expresa la F1.

- Operaciones F1: el objetivo es pasar a una logística y viajes ultra eficientes, oficinas, instalaciones y fábricas 100% renovables.

- Operaciones de carrera: para 2025, la F1 también garantiza que todos los eventos sean sostenibles. Esto supondrá el uso de materiales sostenibles en todos los eventos, eliminando los plásticos de un solo uso y reutilizando, reciclando o compostando todos los residuos. Además, la F1 brindará incentivos y herramientas para ofrecer a todos los fanáticos una forma más ecológica de llegar a la carrera y garantizar que los circuitos e instalaciones mejoren el bienestar y la naturaleza de los fanáticos, además de brindar oportunidades para que la gente local, las empresas y las causas se involucren más en la acción durante una fin de semana de carreras de Fórmula 1.

Este compromiso está vigente y, en 2021, la F1 elimina ya las botellas de plástico de un solo uso entre su personal en los circuitos. El personal beberá agua de botellas recargables, en lugar de consumir agua mineral de batallas de plástico, lo que significa un mayor número de puntos de recarga de agua alrededor del paddock. Mientras tanto, los operadores de cámaras remotos y otro personal que tenga que trabajar en la vía recibirán bolsas con suficiente agua para el día. El Gran Premio de Baréin también anunció que se volverá VERDE a partir de 2022, anticipando. ¿Cómo? Toda la energía utilizada por el Gran Premio de F1 Gulf Air Bahrain en 2022 provendrá de fuentes de energía sostenibles, es decir, el fin de semana de la carrera y más allá. El plan reducirá la huella de carbono del lugar y generará ahorros significativos en los costos generales de energía. La fase 1 entrará en construcción este verano y se espera que se complete a principios del próximo año, mucho antes del Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air Bahrain 2022.



La sustentabilidad en el deporte es cada día más importante, y vemos significadas iniciativas en diferentes deportes que obviamente tendrán un impacto positivo, no solo dentro del propio ecosistema de su deporte, sino también más allá mostrando al mundo lo que se puede hacer y compartiendo mensajes claves para la sociedad. Si su organización aún no ha desarrollado su propio plan de sostenibilidad, ¿a qué está esperando? Si no es hoy, sus clientes lo demandarán.