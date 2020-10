la-era-de-la-complejidad

Antes había muy pocos stakeholders, con medios dominantes en cada mercado, paquetes exclusivos para anunciantes para grandes eventos en vivo. Entonces, que es ahora, el panorama de los medios se fragmentó mucho. Las emisoras tradicionales que compiten con los reproductores digitales (plataformas de redes sociales, plataformas de transmisión ...) tanto por la audiencia como por los dólares, tienen que cambiar sus modelos de negocio y servicios para poder capitalizar sobre sus activos tradicionales (televisión en abierto, de pago) agregando OTT y servicios digitales. Algunos anticipan que mañana el panorama de los medios se consolidará nuevamente y que ingresaremos a la era de los agregadores, donde los consumidores podrán crear su propio menú dentro de las plataformas de integración. No hemos llegado todavía, pero probablemente antes de lo esperado. Ya pasó en la música y el entretenimiento.

En cuanto a contenidos, hay tendencias claras que parecen aparecer. ¿Qué consume la gente? El deporte se consume ahora de formas muy diferentes. El “live” no está muerto, pero ya no lo es todo. Crecen nuevos formatos. Uno de ellos son los destacados “highlights”, disponibles generalmente en diferentes plataformas gratuitas. Ya no es necesario ver su canal de deportes para ver lo mejor de lo que paso con su equipo favorito. Los contenidos generados por los deportistas van en aumento y los deportistas son su propia marca, sus propios medios. Otro son los contenidos originales, desde formatos largos hasta series. Grandes ejemplos son The Last Dance, Take us Home (Leeds United) ...

¿Dónde le gusta más a la gente consumir? Según la reciente Encuesta Deportiva de PWC 2020. Primero vienen las plataformas de redes sociales. Luego están siguiendo los agregadores como Apple TV. Siguen las ofertas de OTT, y después siendo importantes la transmisión de piratería. Siempre es interesante ver qué y cómo la gente consume deportes de manera ilegal, brinda una gran cantidad de información sobre lo que se podría hacer para desarrollar ofertas mas adaptadas a las necesidades de la audiencia. Los super agregadores parecen tener un buen futuro, y entramos en el ámbito de la colaboración más que de las exclusividades.

Esta fragmentación también da espacio para que los titulares de derechos deportivos desarrollen sus propias soluciones D2C, su propio OTT. Está sucediendo con mayor frecuencia (BarcaTV…) y permite a las organizaciones deportivas conocer aun mas a sus fanáticos y crear su nueva moneda, los datos. Y para crear soluciones D2C, como organizaciones deportivas, el evento en vivo de nuevo no lo es todo. Mire a MLB invitando a sus fans a crear sus propios “highlights” utilizando los mejores momentos de sus equipos favoritos gracias a archivos fantásticos, volviéndose en este caso ellos mismos creadores y distribuidores de contenidos.

Las nuevas tecnologías también representan una gran oportunidad para involucrar al público, tanto para medios como organizaciones deportivas. Algunos de los que se mencionan en este informe son la integración de realidad virtual, las transmisiones en vivo desde redes sociales, múltiples opciones de audio o cámara, funciones de comunicación interactiva, foros de fans, integración de apuestas, etc. Mucho margen de mejora en la experiencia de consumo deportivo en una guerra para captar la atención de los fans, aun mas los jóvenes que son el futuro del deporte.

Como conclusión, la crisis sin precedentes vinculada a Covid-19 (donde el entretenimiento y el turismo son las dos categorías más afectadas), sumada a la transformación acelerada del consumo de contenidos deportivos, hace que tanto los medios como las organizaciones deportivas tengan que girar su modelo de negocio, todos buscando llegar y atraer a la audiencia más grande. posible. Las marcas también se enfrentan a una gran cantidad de opciones. Los hábitos de consumo deportivo están cambiando, los modelos de negocio están cambiando. El futuro lo dirá, en una situación muy compleja donde tendremos potenciales grandes ganadores, los agregadores de contenidos.