VIDEO: Bloqueo en Periférico Sur colapsa la circulación en ambos sentidos

Esta mañana, cientos de automovilistas tuvieron dificultades para llegar a su destino luego de que se registrara un bloqueo en ambos sentidos de Periférico Sur, a la altura de Picacho Ajusco, protagonizado por alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Fueron alrededor de 20 estudiantes los que tomaron ambos carriles de Periférico Sur/X: @NoticiasImagen

Alumnos tomaron carriles centrales de Periférico Sur

Fueron poco menos de 20 alumnos quienes, pasadas las 10:00 de la mañana, tomaron los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura del Trébol de Santa Teresa, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.

Además, los automovilistas que circulaban por el Segundo Piso del Periférico se vieron imposibilitados para descender a la altura del Hospital de Pemex, lo que agravó el congestionamiento.

Fueron cientos de automovilistas los afectados esta mañana de martes/X: @realjpaguirre

Denuncian presunta corrupción en la UPN

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional denunciaron presuntos casos de corrupción dentro de la institución, por lo que exigieron la intervención de las autoridades para que se lleve a cabo una investigación.

Durante la protesta, los manifestantes mostraron cartelones, mantas e incluso utilizaron las letras monumentales del plantel para visibilizar sus demandas.

Tráfico colapsado y filas kilométricas

El bloqueo provocó una fuerte afectación a la circulación en ambos sentidos, generando filas kilométricas de vehículos detenidos tanto con dirección a Insurgentes como hacia Barranca del Muerto.

Ante esta situación, autoridades de la Ciudad de México recomendaron a los automovilistas evitar la zona y buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Autoridades recomendaron tomar alternativas/X: @OVIALCDMX

Autoridades informan liberación parcial

“Manifestantes liberan la circulación en Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de Picacho Ajusco, alcaldía Coyoacán, y continúa bloqueo en dirección al Poniente. #AlternativaVial Eje 10 Sur”, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su cuenta de X.

Automovilistas comparten el caos en redes

A través de redes sociales, principalmente en X, automovilistas afectados compartieron imágenes, videos y testimonios sobre la caótica situación en Periférico Sur.

“Periférico en dirección al sur desde Luis Cabrera está técnicamente parado. Desconozco la causa. Se están regresando los autos en sentido contrario”, “Algunos automovilistas optaron por bajarse de sus vehículos”, “Otro día, otra manifestación en Periférico Sur”,son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.