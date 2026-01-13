Tenoch Huerta y Mabel Cadena brillan en el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios lanzó el cuarto tráiler oficial de Avengers: Doomsday, y México está presente más fuerte que nunca con Tenoch Huerta y Mabel Cadena nuevamente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La película está programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

El actor mexicano Tenoch Huerta aparece en el cuarto tráiler del Universo de Marvel. / Marvel Studios

¿Qué muestra el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?

El nuevo adelanto mezcla acción, alianzas inesperadas y el regreso de personajes que la comunidad ha esperado por años:

Tenoch Huerta vuelve como Namor , el rey de Talokan, con una imagen más poderosa y marcada tras su última aparición.

Mabel Cadena regresa como Namora , la prima y aliada de Namor.

El tráiler también muestra escenas con wakandianos (como Shuri) y el primer encuentro con Ben Grimm (La Mole) de Los Cuatro Fantásticos, confirmando una mezcla intensa de universos.

"La Mole" se presenta frente a los héroes de Wakanda. / Marvel Studios

Además, el clip se centra en las tensiones y alianzas entre distintas naciones y héroes, consolidando un universo más grande y conectado que nunca dentro del UCM.

Shuri (ahora Pantera Negra) lidera a los wakandianos junto con M’Baku. / Marvel Studios

Por qué emociona tanto este tráiler al fandom?

Este avance ha generado revuelo por varias razones principales:

Presencia mexicana: Huerta y Cadena se consolidan como figuras clave dentro de la historia, reafirmando la participación de talento latino en producciones globales.

Crossover de personajes: La unión de Wakanda, Talokan y Los Cuatro Fantásticos sugiere que Doomsday será uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del UCM.

Expectativa global: Además de los héroes mencionados, el tráiler forma parte de una campaña promocional que ha ido revelando piezas clave de la historia antes del estreno.

El estreno está programado para el 18 de diciembre. / Marvel Studios

Con este nuevo tráiler, Avengers: Doomsday se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de 2026. La presencia de Tenoch Huerta y Mabel Cadena no solo destaca el talento mexicano dentro del universo Marvel, sino que también refuerza el alcance global de la saga que ha marcado a toda una generación de amantes del cine de superhéroes.