Tenoch Huerta y Mabel Cadena brillan en el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios lanzó el cuarto tráiler oficial de Avengers: Doomsday, y México está presente más fuerte que nunca con Tenoch Huerta y Mabel Cadena nuevamente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La película está programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.
¿Qué muestra el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?
El nuevo adelanto mezcla acción, alianzas inesperadas y el regreso de personajes que la comunidad ha esperado por años:
Tenoch Huerta vuelve como Namor, el rey de Talokan, con una imagen más poderosa y marcada tras su última aparición.
Mabel Cadena regresa como Namora, la prima y aliada de Namor.
El tráiler también muestra escenas con wakandianos (como Shuri) y el primer encuentro con Ben Grimm (La Mole) de Los Cuatro Fantásticos, confirmando una mezcla intensa de universos.
Además, el clip se centra en las tensiones y alianzas entre distintas naciones y héroes, consolidando un universo más grande y conectado que nunca dentro del UCM.
Por qué emociona tanto este tráiler al fandom?
Este avance ha generado revuelo por varias razones principales:
Presencia mexicana: Huerta y Cadena se consolidan como figuras clave dentro de la historia, reafirmando la participación de talento latino en producciones globales.
Crossover de personajes: La unión de Wakanda, Talokan y Los Cuatro Fantásticos sugiere que Doomsday será uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del UCM.
Expectativa global: Además de los héroes mencionados, el tráiler forma parte de una campaña promocional que ha ido revelando piezas clave de la historia antes del estreno.
Con este nuevo tráiler, Avengers: Doomsday se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de 2026. La presencia de Tenoch Huerta y Mabel Cadena no solo destaca el talento mexicano dentro del universo Marvel, sino que también refuerza el alcance global de la saga que ha marcado a toda una generación de amantes del cine de superhéroes.