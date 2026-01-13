Julio Iglesias enfrenta presunto caso de abuso: “Me sentía un objeto”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación preliminar contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia interpuesta por dos mujeres que trabajaron para él y que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, acoso y abuso de poder durante el año 2021. El procedimiento se encuentra en una etapa inicial y aún no existen imputaciones formales.

Las denunciantes se desempeñaron como empleadas internas en propiedades del artista ubicadas fuera de España. De acuerdo con los testimonios, ambas mujeres realizaban labores domésticas y de atención personal, y aseguran haber vivido un entorno laboral marcado por el control, la humillación y conductas de carácter sexual no consentidas.

Julio Iglesias es investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia por presuntos abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras./ AP

Las entrevistas y relatos de las presuntas víctimas fueron recabados a lo largo de varios años por los equipos periodísticos de eldiario.es y Univision Noticias, quienes documentaron los testimonios antes de que la denuncia fuera presentada formalmente ante las autoridades españolas.

Una de las extrabajadoras relató que durante su tiempo de servicio fue sometida a situaciones que la hicieron sentir cosificada, señalando textualmente: “Me sentía un objeto”. Según su versión, el presunto abuso no se limitaba a lo físico, sino que incluía presiones psicológicas constantes y un trato que vulneró su dignidad personal.

La segunda denunciante, quien trabajaba como fisioterapeuta, afirmó haber sido víctima de tocamientos no deseados, besos forzados y comentarios de índole sexual, además de un ambiente de vigilancia permanente que dificultaba denunciar o abandonar el empleo.

Testimonios recabados por eldiario.es y Univision Noticias relatan presuntas conductas de acoso y abuso de poder mientras las mujeres trabajaban para el cantante./ AP

¿Qué investiga la Fiscalía y en qué etapa se encuentra el caso?

La denuncia fue presentada en nombre de las dos mujeres por una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Actualmente, el caso se encuentra en diligencias preprocesales, una fase en la que se analiza si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos, debido a que los presuntos delitos habrían ocurrido en el extranjero.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales y las autoridades han reiterado que debe respetarse la presunción de inocencia mientras se revisan los elementos aportados por las denunciantes y el material periodístico que dio origen al caso.

Una de las denunciantes aseguró que durante su empleo se sintió cosificada, afirmando: “Me sentía un objeto”./ IG: Julio Iglesias

¿Qué revelan los testimonios y cuál ha sido la reacción pública?

Las investigaciones periodísticas describen un sistema laboral presuntamente abusivo, con reglas estrictas, control constante y una relación de poder desigual. Según los relatos, las mujeres se encontraban aisladas y dependían completamente de su empleador durante su estancia.

El caso ha generado reacciones divididas en la opinión pública. Mientras distintos sectores han exigido que las acusaciones sean investigadas a fondo, otros han expresado su respaldo al cantante, destacando su trayectoria artística. Hasta ahora, Julio Iglesias no ha emitido una postura pública sobre la denuncia.