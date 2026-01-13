Martes 13: ¿Por qué es considerado de mala suerte?

El martes 13 es considerado por muchas personas como un día de mala suerte, especialmente en países de habla hispana como México, España y varias naciones de América Latina. Esta creencia ha perdurado durante siglos y forma parte del imaginario colectivo, aunque no existe evidencia científica que respalde que esta fecha sea más negativa que cualquier otra del calendario.

La superstición tiene raíces culturales profundas. En el mundo hispano, el temor no recae en el viernes 13, como ocurre en Estados Unidos o Reino Unido, sino en el martes. Esta diferencia se debe a tradiciones históricas y simbólicas que se han transmitido de generación en generación a través de refranes, relatos populares y costumbres sociales.

El refrán “En martes, ni te cases ni te embarques” resume la percepción negativa que existe alrededor de esta fecha./ Pixabay

Uno de los elementos clave es el origen del nombre del día. El martes proviene de Marte, el dios romano de la guerra, la violencia y la destrucción. Desde la antigüedad, este dios fue asociado con conflictos, desgracias y enfrentamientos, lo que contribuyó a que el día bajo su influencia fuera visto como poco propicio para tomar decisiones importantes.

Por su parte, el número 13 ha sido considerado de mala suerte en diversas culturas. Esto se debe a que rompe con el número 12, que históricamente simboliza perfección y equilibrio, como los 12 meses del año, los 12 signos zodiacales o los 12 apóstoles. Al ser percibido como un número “incompleto” o irregular, el 13 quedó vinculado a la mala fortuna.

Aunque no tiene base científica, muchas personas evitan realizar actividades importantes durante el martes 13 por tradición o costumbre./ Pixabay

¿Por qué el martes y no otro día?

La combinación de martes y 13 refuerza la idea de desgracia. A lo largo de la historia, se han asociado ciertos acontecimientos negativos con este día, lo que alimentó la superstición colectiva. Además, el famoso refrán “En martes, ni te cases ni te embarques” resume la advertencia popular de evitar bodas, viajes o proyectos importantes durante esta fecha.

Con el paso del tiempo, estas creencias se han mantenido vivas gracias a la tradición oral, la cultura popular y, más recientemente, a las redes sociales. Aunque muchas personas aseguran no creer en supersticiones, aún hay quienes evitan firmar contratos, viajar o realizar trámites relevantes en martes 13, por simple precaución o costumbre.

La superstición del martes 13 combina el simbolismo del dios Marte y el número 13, elementos históricamente ligados al conflicto y la mala fortuna./ Pixabay

¿Tiene algún fundamento real esta superstición?

Desde un punto de vista racional y científico, no existe ninguna prueba de que el martes 13 sea un día más peligroso o desafortunado que otros. Psicólogos y especialistas coinciden en que las supersticiones funcionan como mecanismos culturales para explicar la incertidumbre y dar sentido a eventos negativos que ocurren por azar.

Hoy en día, el martes 13 se percibe más como una curiosidad cultural que como una amenaza real. Para muchos, es solo una fecha cargada de simbolismo histórico y folclórico que refleja cómo las creencias colectivas pueden perdurar en el tiempo, incluso en sociedades cada vez más informadas y tecnológicas.