Oficial: Ángel Zaldívar es jugador del Alajuelense de Costa Rica

Ángel Zaldívar es oficialmente nuevo jugador del Alajuelense, el atacante mexicano llega procedente de los Bravos de Juárez con un contrato de año y medio, en donde se unirá a otro viejo conocido rojiblanco como lo es Ronaldo Cisneros.

A través de redes sociales el equipo LDA dio a conocer el fichaje, en lo que será la primera experiencia del ‘Chelo’ en el futbol extranjero: “LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club.

Ángel Zaldívar l IMAGO7

“El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. ¡Bienvenido al Campeón Nacional y de Centroamérica, Ángel”, remata el posteo con algunos emojis y la imagen del futbolista con los colores de la institución.

¿Cómo fue su paso con Bravos de Juárez?

Ángel Zaldívar, de 31 años, tuvo un complicado paso con los Bravos, donde no pudo consolidarse como titular indiscutido. A lo largo de su estancia el exrojiblanco fue relegado con frecuencia al banquillo, situación que terminó por desgastar su relación deportiva con la institución.

Durante el último torneo de la Liga MX, el atacante tuvo participación en 17 encuentros, cifras que reflejan cierta regularidad en convocatorias, pero no así en protagonismo dentro del terreno de juego. En ese tiempo apenas pudo registrar dos goles y una asistencia, números que quedaron por debajo de las expectativas tanto del club como del propio jugador.

La falta de continuidad fue un factor determinante en la decisión de buscar un nuevo destino. Y es que, Zaldivar, según se rumoró ya no entraba en planes para este torneo en la que Pedro Caixinha tomó el rol como nuevo DT.

Zaldívar l IMAGO7

¿Cómo terminó el año Alajuelense?

Alajuelense terminó como campeón en Costa Rica en la que destacó la participación de Ronaldo Cisneros en la Final con participación importante ante Saprissa, el eterno rival del equipo en Centroamérica a lo largo de la historia en Costa Rica.

Ronaldo Cisneros ha encontrado en Centroamérica el protagonismo que se le negó en la Liga MX. El canterano de Santos Laguna y exdelantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara se ha convertido en la figura estelar de la Liga Deportiva Alajuelense, consolidando una temporada de ensueño en el futbol tico.