regular-para-mejorar

Como piloto de Fórmula Uno desde la primera línea de la parrilla en una carrera, este mismo domingo, Hernández y Los Angeles Galaxy arrancan su participación en la temporada 2021 de la MLS ante el Inter de Miami.

Hay que recordar que pese a que los dos nacieron en la Perla Tapatía, hay una situación que los pone como enemigos, pues mientras que Chicharito nació deportivamente en el Guadalajara, el piloto es totalmente aficionado azulcrema.

Ojalá que vengan más y mejores resultados para ambos, pues cada uno, desde su actividad, pone en alto el nombre de nuestro país.

Los deportes son entretenimiento, compiten con otras formas de entretenimiento y ofertas nativas digitales como Netflix y eSports. El tiempo evoluciona, la gente evoluciona y, para seguir siendo atractivo como deporte e interesante para los fans, los cambios de reglas son una opción interesante. Al final, se trata de hacer que el 'producto' sea más atractivo.

¿Cuáles son los objetivos de cambiar las reglas en general?

-Y Fan at the core: se trata de encontrar cómo atraer al fan sin perder el ADN del deporte. En muchos deportes significa acelerar el deporte: menos tiempo entre acciones (beisbol, golf, tenis...), reglas para no mantener la pelota (futbol, baloncesto...), contar todos los puntos (voleibol...), crear dramatismo en los sistemas de clasificación (imagina si en el futbol un equipo ganando por 2 goles o más ganara un punto más, ¿se harían más espectaculares los partidos?), incluso creando formatos más cortos como One Day Cricket en el caso de este deporte.

-Interactividad para mejorar la experiencia de los fanáticos: una de las claves del futuro es también cómo los fanáticos interactuarán con el juego en sí y potencialmente tendrán una influencia en decisiones como la selección de jugadores... UTS en tenis es un gran ejemplo con diferentes reglas en prueba para aumentar la experiencia de los fanáticos, como en lugar de juegos de 3 o 5 sets, los juegos duran una hora con cuatro cuartos. Los jugadores interactúan con los comentaristas durante los descansos.

-Integridad y juego limpio: si los aficionados perciben que el deporte no está en igualdad de condiciones, ya sea por el árbitro o por las reglas, rápidamente perderá su credibilidad. La igualdad de condiciones es muy importante: un buen ejemplo son los cambios de Fórmula 1 para los próximos años (ver mis últimas columnas en RÉCORD) para acercar a los equipos entre sí. Otro es el tope salarial principalmente en la liga deportiva, lo que garantiza que haya estrellas en diferentes equipos.

-Seguridad: a nadie le gusta que alguien se lastime o esté en peligro. La Fórmula 1 nuevamente es un buen ejemplo con medidas de seguridad que hacen que los accidentes sean mucho menos peligrosos, los protocolos de conmoción cerebral son otro ejemplo en diferentes deportes.

Cambiar las reglas es parte de un proceso de innovación:

-Identificar problemas: se trata de identificar los problemas que son importantes para el deporte y los aficionados, eso significa implementar procesos para escuchar a los aficionados y a los atletas, es importante para obtener una visión y comprender qué se puede mejorar en un panorama muy competitivo.

- Encontrar opciones para solucionar el problema. Nuevamente, involucrar a los atletas es una excelente manera. Cuando creamos el Desafío Mexicano en Tiro con Arco, el problema era cómo crear una competencia corta, en un lugar icónico, con los mejores atletas para atraer fanáticos y crear héroes. Creamos un formato de México contra Resto del Mundo, en 4 horas, en vivo por TV, y fue un gran éxito para este deporte. Y no lo hicimos solos, sino con la participación de atletas nacionales e internacionales para encontrar la fórmula adecuada. Creamos un formato de competición completamente diferente, además de la competición oficial.

-Prueba: una vez definidas las opciones, se trata de probar a pequeña escala e iterar para realizar todos los cambios necesarios. El fracaso es posible. No es nada vergonzoso intentar mejorar.

-Implementación: una vez probada y definida una solución de rendimiento, se trata de convencer a las partes interesadas y comunicarse para explicar el porqué y el cómo de las nuevas reglas para mejorar el juego.

Cambiar las reglas, de manera inteligente, para resolver problemas que importan, es positivo y puede contribuir al crecimiento del interés de los fanáticos y desarrollar oportunidades de negocios. Tengo una pregunta para ti ahora, ¿cuáles son las reglas que podrían mejorar el deporte que amas?

