Cuando pesa más la chequera

La respuesta de Mohamed fue sencilla, pero contundente, repleta de la sabiduría que da dirigir a los más poderosos y ganadores de nuestro fubol. Recién desempacado en Pumas le pregunté qué representaba tener a esta plantilla auriazul reforzada en la lucha con los clubes millonarios, a lo que contestó de inmediato con su natural carisma: “La cartera sirve y se refleja para el final de la tabla general”. No necesitaba decir más. ¿Y en Liguilla? “Es otra cosa”.

Lo ricachones de nuestra Liga MX, que no todos grandes, vuelven a tomar la parte alta de la cima y a falta de más de cuatro jornadas (aún con más juegos pendientes), dos se afianzan como favoritos de nuevo al título, América y Tigres. Rayados, cuyo gol al 93’ en CU confirma la teoría del Turco, tiene dos por disputar y se meterá como tercero en la pelea. Y el Guadalajara nos recuerda que su mística le da para levantarse en la cuenta de protección de lo que parecía nocaut; sigo pensando que a Chivas no le alcanzará, pero su historia también nos recuerda que lo peor que podemos hacer es dudar de su capacidad de mantenerse en la pelea. Esos son los cuatro equipos de mayor valor. La cartera en la parte alta, que no es injusto, simplemente es la nueva forma de jugar, reservada para algunos.

Y está Pumas, agarrado con las uñas del tercer puesto del Apertura, con una plantilla que en dos torneos pasó de ser la penúltima en costo de mercado a la 13 de la Liga MX, que casi renunció a su base de canteranos y que terminará por demostrar que la inversión fue poca como para verlo pelear de nuevo un título.

Aunque hay sorpresas arriba, como San Luis, que ya pienso me hará quedar mal colándose directo a Liguilla, es mayor la decepción en el extremo opuesto de la tabla con uno de los equipos de enormes recursos, grande e histórico, séptimo en valor, que esta jornada aniquiló su esperanza de protagonismo con el sello de la casa, perdiendo otra ventaja sobre la hora: La Máquina, que cruzazuleó en el Volcán y pelea por no ser último con dos de las tres peores nóminas, Necaxa y Puebla. No basta tener dinero, sino saberlo ocupar.

La cartera volverá a poner arriba en Liguilla a los candidatos al título. Cuánta razón tiene Mohamed, en este cruel futbol profesional pesa más saber jugar desde la chequera que desde el pizarrón.