El reporte Ponce: Cruz Azul pelea la playera más valiosa con el América

Cotizada. El ascenso de Cruz Azul no sólo se gesta en lo deportivo, sino hasta en lo comercial. La Máquina firmó para la siguiente campaña uno de los mejores patrocinios de jersey de la historia de Liga MX: el casino online griego Novibet pagará al club celeste 7 millones de dólares al año por ocupar la parte frontal, una negociación que me cuentan cerró el Ingeniero Velázquez. Falta cerrar una manga y otro en la parte trasera, y con eso, con todo y que el jersey no es de una marca líder internacional, sino de Pirma, la playera cementera se colocará sólo por debajo de la del América en valor en nuestro país, peleando a la par de la de Chivas.

¿Por qué el cambio tan drástico, de pasar del jersey más limpio de Liga MX a uno de los mejores vendidos? Claro y contundente: el club de futbol busca la independencia financiera de la Cooperativa es decir, gestionarse con recursos propios, como otras líneas de negocio de Cruz Azul.

FEMENIL: NI PACHUCA TIENE NÚMEROS NEGROS

Paciente. Tremendo título de las Tuzas, un equipo que estaba inscrito en el grupo de los cinco más destacados de la Liga Femenil, pero que era el único sin alzar corona aún. Hasta este torneo. Pues charlando con Armando Martínez, presidente del Pachuca, explicó en RÉCORD+ en vivo que ni siquiera el campeón está aún en números negros en esta categoría, pero que seguirán con la convicción de seguir invirtiendo para que el futbol profesional de mujeres se convierta en un circuito rentable y que así mantenga su crecimiento constante. A darle.

PUMAS BUSCA BOTARGA FEMENIL

Animada. Una de las instituciones que ha sorprendido por no ser destacada en la Liga Femenil es la del Club Universidad, acostumbrada a ser generadora de talentos, pero que en esta categoría ha brillado poco. El concluido Clausura 25 tuvieron una tremenda fase regular, pero se fueron rápido de Liguilla. En uno de los pocos esfuerzos por darle luz a esta división, Pumas lanzó un concurso entre la comunidad universitaria para encontrar a su nueva ‘botarga goya’; las bases de la convocatoria están en el sitio auriazul, que ofrece 50 mil pesos al ganador, y se participar hasta junio. Algo es algo.

LO QUE GANA CHIVAS CON TORRENT

Elegido. El Guadalajara no tardó mucho en darse cuenta que Domenec Torrent es su mejor opción, no será para pelear títulos, pero veo dos claras ganancias para Chivas: primero, en las formas, que tanto importan en el Rebaño, pues el catalán es promotor de buscar el resultado con estilo atractivo. Segundo, le gusta y procura desarrollar al talento juvenil; en eso tiene una generosidad tremenda, pues busca hacer partícipe a los técnicos de formativas. Es una especie en extinción: mezcla de futbol divertido y confianza en la sangre nueva, ideal para la filosofía rojiblanca.

Ahora, hay que esperar que Dome y su representante, que está en Madrid, regresen la confirmación a Javier Mier y Alejandro Manzo, pues apenas el lunes se reunió por primera vez de forma serie con la directiva de Rayados, interesados en conocer su propuesta, y al Monterrey poco le importan los códigos por ganar la suya. Veamos.