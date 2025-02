El reporte Ponce: El Diablo metió mano por Ramos

Capricho. Mientras Monterrey está vuelta loca por la llegada de Sergio Ramos, vale explicar cómo se dio. Y no fue por decisión deportiva. Me contaron que la alta plana de FEMSA ya había advertido a la de Rayados que no habría más presupuesto para fichajes tras el de Deossa, les cerraron la llave. Pero Demichelis insistió por un central, así que fueron por el Titán Salcedo en un esfuerzo extraordinario (3 millones de dólares fuera de presupuesto). Y el destino jugó la cruel broma con su lesión.

Pero el técnico argentino insistió en un defensa más, el Tato se lo pidió a Filizola y el directivo, a FEMSA de nuevo, desde donde recibió la sorpresiva respuesta de la cabeza más alta, es decir, del mismísimo Diablo Fernández: ‘Ok, pero yo elijo’. Y así, escogió a su favorito: Sergio Ramos. El resto es historia, la directiva rayada viajó por el histórico y se lo trajo por casi 5 millones de dólares.

…Y TIGRES VA POR SU EUROPEO

Respuesta. Mientras los Rayados disfrutan a su bombazo, los Tigres no se quedan mirando, sino que van por el suyo. De entrada, Gignac está de regreso en tiempo récord, en una rehabilitación exprés de su operación estará mañana para enfrentar a Cruz Azul. Los felinos trabajan por su ‘reemplazo’.

Me contaron que la directiva encabezada por Mauricio Culebro estará de vuelta por Europa estos días, acompañado de Gerardo Torrado, para ver y comenzar a cocinar un fichaje que llegará hasta verano, pero que buscará tener dos efectos (además del deportivo): contrarrestar lo que pueda pasar con Gignac y su permanencia, y tratar de elevar el ánimo de la afición felina frente al fichaje de Ramos. ¿Y Pauno? No se va …por ahora, pues también sondearán candidatos ‘europeos’ para junio.

¿VERACRUZ PUEDE JUGAR EN EL ‘NUEVO’ PIRATA?

Traba. De cierre, quedó de lujo el Pirata Fuente con la remodelación que hizo el Gobierno de Veracruz (‘nada más’ costó 2 mil 300 millones de pesos a los veracruzanos, junto con el ‘Nido del Águila’), pero falta un paso grande para regresarle futbol de FMF. Y eso que no será de Liga MX.

Quieren franquicia de Expansión y aunque hay varios tiradores, el principal es Bernardo Pasquel, presidente del Águila de la Liga Mexicana de Beisbol, equipo consentido del gobierno (sólo entre 2022 y 2023 recibió más de 40 millones de pesos del Instituto del Deporte); además, el empresario es socio de la compañía que recibió el comodato del Pirata por 10 años.

El castigo a Veracruz, con registro en FIFA desde enero de 2020, impide a la plaza tener futbol (es castigo a la sede, no al nombre del equipo) a menos que salde las deudas. La desafiliación de 2019 en FMF tenía tres componentes: deuda a jugadores y trabajadores (Doña Fede le pagó la mayoría, esperando cobrar la fianza); segundo, deuda con TV Azteca por anticipos por derechos de transmisión (no reclamable por FIFA al no venir de un afiliado; denuncia que tiene a Kuri en el reclusorio), y el tercero, la deuda más grande: con clubes extranjeros. Hagan lo que hagan, si no pagan no podrán jugar en el Pirata. Veamos.

