El reporte Ponce: Larcamón reconecta con Cruz Azul

Integral. Nicolás Larcamón debuta con Cruz Azul en amistoso hoy en Zacatecas y en sus primeros días logró lo que se había cortado con Vicente Sánchez: reconectar al proyecto que se diseñó en La Noria para que La Máquina recupere la gloria.

De entrada, Matías Cardaccio, director de futbol alejado por Vicente, ya está de nuevo en la dinámica junto a Iván Alonso, director deportivo, y el nuevo entrenador, presente en entrenamientos y en el diseño de la temporada. Además, Joel Huiqui se reintegró al cuerpo técnico con rol protagónico y no sólo como figura decorativa en la banca, sin opción a opinar.

Otros departamentos volvieron a aportar desde su área de experiencia: el de inteligencia deportiva, el de nutrición, el de comunicación y hasta el de preparación física que estaba secuestrado por Rubens Valenzuela. Por lo menos la visión cementera de un proyecto integral ya regresó en los primeros días de Larcamón.

AÚN CON FRACASO, SIGUE JIMMY

Suertudo. Mientras elogiamos a Rayados por su pase a Octavos, Pachuca hizo un papelón al quedar eliminado sin un punto en el Mundial. Y aun así me aseguran que para el siguiente torneo se mantendrá en el proyecto tuzo Jaime Lozano, el mismo que dijo que en el grupo, junto al Real Madrid, el mejor equipo era el Al-Hilal, con el que ayer perdió. No cabe duda que Jimmy se sacó la lotería cuando Gustavo Cabral les dijo que no podía ser técnico y Matías Almeyda pidió más tiempo para llegar.

Y EL BUENO NO ESTABA AMARRADO

Prioridad. El que no estaba seguro de continuar en el Grupo Pachuca, pero después de lograr tremendo ascenso a La Liga ya se ganó la renovación, es Veljko Paunovic con el Real Oviedo. Me contaron que el estratega serbio había firmado hasta el fin de la campaña que recién concluyó, pero que Jesús Martínez, quien por ahora está en Estados Unidos y no le dio ni tiempo de festejar en España, encargó a la directiva asturiana que antes de pensar en refuerzos se amarre a Pauno para encarar el proyecto en el máximo circuito español. Es lo más importante estos días; hoy a más tardar deberá cerrarse la negociación y se hará oficial que sigue.

TOLUCA AÚN NO DEFINE TELEVISORA

Abierto. Para la siguiente campaña, Toluca ya tiene el ‘problema feliz’ de los regios: tras el campeonato ahora tuvieron que crear un sistema de lista de espera para los aficionados que quieren ser nuevos abonados, porque los anteriores renovaron en totalidad (lo que significa un 96% de la capacidad del Nemesio Díez), pues se quedaron muchos en espera de poder tener un lugar en los partidos de los Diablos.

Ahora, con el título también subieron sus bonos para negociar el contrato de televisión, por lo que Toluca no ha cerrado señal para la siguiente temporada (único club de los 18 de Liga MX que hoy tiene esa disyuntiva). Ya te había adelantado en esta columna que TV Azteca había coqueteado y lanzado una oferta interesante para hacerse de las transmisiones escarlatas, ya que el contrato del Toluca con Televisa acaba este verano (30 de junio). Pues es momento de que no se define. La situación es que TUDN tiene la opción por escrito de que con que mejore por un peso la propuesta, automáticamente se queda con los derechos de los Diablos. Serán días de definición.

LAS FINALES NBA LEVANTARON AUDIENCIA

Atractivas. Ya de salida, resulta que la definición por el título de la NBA, que Oklahoma arrebató en un séptimo jugo a Indiana, tuvo mejor audiencia. Fueron 75 millones de personas las que vieron las Finales en Estados Unidos, 16% más que el año pasado, y el último juego que desempató para definir al campeón fue el más visto en seis años. Además, la serie por el trofeo Larry O’Brien generó un récord de 5 mil millones de visualizaciones en redes sociales a nivel global, 215% más que el año anterior.