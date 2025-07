El reporte Ponce: Malagón es Top 5 Mundial

Heroico. En lugar de El Caballero de la Noche, Luis Ángel Malagón debería ser El Hombre de Hierro. El portero de la Selección Mexicana y de América se colocó en el Top 5 de porteros con más minutos oficiales en el último año, de verano a verano, de todo el mundo, al contabilizar 5 mil 626. Una locura.

El mexicano es quinto en el ranking de guardametas con más minutos oficiales en club o selección en los últimos 365 días según un estudio del Observatorio de Futbol CIES, lista que encabeza el portero del recién eliminado Fluminense del Mundial, Fabio Lopes, ¡de 44 años de edad! Le siguen Mike Maignan (Milan, 5,686), Weverton Pereira (Palmeiras, 5,670), Hugo Souza (Corinthians, 5,670) y Malagón.

El arquero de las Águilas tendrá días de descanso no sólo por el retorno de Copa Oro, sino por el reciente nacimiento de su hija, por lo que no arrancará la campaña con América, pero el registro que dejó este último año es para destacar.

PUMAS, EN RIESGO POR NAVAS

Inquietos. La llegada de Keylor Navas a Universidad se logrará sólo si el portero tico hace labor de convencimiento en Argentina, cosa que está compleja. En Newell’s lo esperan para que sea titular ante Rivadavia este fin de semana en el inicio de la temporada, e insisten que no hay cláusula de rescisión y tiene contrato hasta diciembre 2026, como te adelantamos en RÉCORD.

En Pumas hay incertidumbre ahora, pues ya se arreglaron con el entorno de Keylor, con sueldo al doble de lo que percibe en Argentina, porque les habían asegurado que sí existe esa cláusula de salida, aunque en Newell’s afirman que es sólo para Europa. Incluso la gente de Navas ya avisó al club rosarino que “por un problema personal” deben dejar a La Lepra y deben ir a negociar. A ver qué se inventan por allá.

El problema se complica para los mexicanos, pues si la directiva argentina logra comprobar que Navas y Universidad negociaron su llegada a México antes, pueden hasta entablar una denuncia ante FIFA contra los auriazules, por pasarse por el arco del triunfo los tiempos que marca el reglamento internacional para un jugador con más de seis meses de contrato. Veamos.

¿POR QUÉ VENDEN HUMO DE GUIDO EN TIGRES Y AMÉRICA?

Ya de salida, me sorprendió leer a colegas que aseguraron que Guido Rodríguez regresaba a México, cuando era humo del denso. Y es que la prensa amiga del representante del mediocampista filtró el rumor de que Tigres y América lo estaban negociando, para tratar de cotizar a su futbolista en este mercado veraniego, pues después de la salida de Lopetegui del West Ham, que fue quien lo llevó, el argentino fue borrado y aunque aún tiene contrato, ya no entra en planes del club inglés para la siguiente campaña. Así que por si no quedó claro: mentira, ni los felinos del Norte ni las Águilas sonderaron mucho menos negociaron el retorno de este tremendo jugador a México.

