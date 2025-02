El reporte Ponce: Nadie se va de Chivas

Paciencia. Hasta en República Dominicana salió el reclamo con una manta: “Fuera los Vergara del Guadalajara”, en el tristísimo empate que Chivas logró al ‘99. Pero no va a pasar. los hijos de don Jorge siguen y seguirá firmes al mando. Bueno, Amaury está en paseo de Omnilife por India, Maldivas y Dubai, por lo que delegó toda responsabilidad en Alejandro Manzo.

El cuñado eligió a Óscar García de entre las opciones que los españoles Juan Carlos Martínez y Fran Pérez pusieron en la mesa; los otros eran Javi García y Albert Celades. Manzo viajó a España para cerrarlo y me cuentan que se morirá con su elección, por lo que el entrenador catalán no se va a pesar del mal paso en Liga y ahora el tropezón en Concacaf. Así que los Chivahermanos que quieren ya un cambio en el banquillo, incluido el que se coló anoche a la zona de prensa del Cibao para pedirle que renunciara, mejor que no coman aguacate porque seguirán haciendo corajes.

EMPIEZA LA LIMPIA DIRECTIVA EN PUMAS

Renovación. Donde sí hay movimientos es en Cantera, pero no en el banquillo sino en directiva y en lo oscurito. El Presi Luis Raúl González poco a poco hace limpia. Hace unos cuatro meses se fue el abogado de cabecera de Pumas, Manuel Alcocer, quien estaba en el club desde 2012; 22 años nada más. Removieron otros puestos y recién me enteré que ahora fue otra cabeza, la del experimentado Paco de Dios en el área comercial, uno de los que más saben en esta industria. Y los que vienen.

Me contaron, un par de conocedores del teje y maneje de la política de la UNAM, que esto responde a que se está limpiando lo que quedaba en cargos importantes de herencia de los ex Rectores Narro y sobre todo del último, Graue, y que se quedarán en altos mandos los que responden al ala de De la Fuente y del actual, Lomelí. Me anticipan que los movimientos no tocarán la parte deportiva, pero veamos.

UNA JOYA PERDIDA EN PUMAS

Perdido. Y para cerrar con más de Universidad, ayer anotó Santi López en la increíble derrota ante Cavalry en cancha neutral, en Salt Lake City, Utah, a 1,190 kilómetros de su casa, Calgary, en Canadá, donde no se pudo jugar por las bajas temperaturas, que alcanzaron los -21 ºC esta semana, una locura.

Pues Santi fue de lo rescatable anoche, un chico que se fue a los cuatro años con sus papás a Canadá, pasó seis años antes de volver; en 2020 se enroló en Pumas y debutó en 2024 en Liga MX. México llamó primero al delantero, para la Sub 18 en 2023, pero la Federación de la Hoja de Maple lo detectó y se lo llevó al PreMundial Juvenil, hasta que el año pasado lo convocó a la Mayor. Pues me cuentan que López ya eligió: con 19 años espera poder colarse al Mundial 2026 con Canadá. Luce complejo hacerlo cambiar.

POR CUÁNTO VA RAYADOS CONTRA DOÑA TV

Deuda. Tremendo fichaje del Monterrey con Sergio Ramos, no sólo pone el reflector en la Sultana sino en Liga MX, eso sí, no salió barato: 4 millones de dólares de sueldo anual más bonos que pueden llegar a los 5 mdd. Y no se recupera con jerseys con el 93 como creen muchos. Lo que sí sería gran aportación es saldar la tremenda deuda que aún tiene Fox Sports México de Grupo Lauman con Rayados.

Me contaron que el adeudo es por 23 millones de dólares desde 2023, producto de la última etapa de los regios en el canal azul, en el que estuvieron por cinco años antes de cambiar hace casi dos a Televisa. Me cuentan que a pesar de que es añejo, este 2025 ya advirtieron que pagan o viene la demanda a Grupo Lauman al estilo Santos Laguna contra Disney para que salden lo que falta. Veamos.