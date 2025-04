El reporte Ponce: ¿Por qué no va Lopetegui ya?

Protección. Vaya espiral de conflicto sin resultados, de gasto como ningún otro y sequía de títulos en el que se ha metido el Monterrey, y ahora se hace más evidente la ruptura entre Demichelis y el plantel. Pues ya te adelantaba que el asesor de Filizola, el entrenador Julen Lopetegui, es el elegido para relevar al argentino en El Barrial. Sólo falta definir cuándo se marcha Martín.¿Pero por qué no toma de una vez las riendas Lopetegui? Ahí va.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En realidad, es algo sencillo y hasta lógico: Se mantiene Demichelis a pesar de que ya nadie lo quiere en la Sultana para que termine de recibir los golpes de otro semestre repleto de fracasos, para que así, el entrenador español pueda llegar inmaculado y sin presión al Mundial de Clubes del verano. Así de claro. Al tiempo.

EL MISTERIO DEL ESTADIO CELESTE

Hogareño. Salió de nuevo el rumor de una posible sede del estadio de Cruz Azul que adelantó el Ingeniero Velázquez, pero la realidad es una: La Máquina aún no tiene el terreno elegido y a partir de 2026 tiene contrato por 5 años con el Estadio Azteca, de donde no podrán salir hasta cumplirlo porque tiene una cláusula de salida costosisisísima. No les conviene.

Acá lo que tiene contenta a la directiva celeste es que ya vieron los planos de cómo quedará el Coloso de Santa Úrsula y resulta que será una casa neutral, que con la remodelación tendrá cómo adaptarse a su inquilino a través de la tecnología de pantallas, que podrán proyectar diseño y símbolos del local. Es decir, el escudo del América ya no estará siempre visible, ni de sus patrocinadores, sino que se adaptarán según el huésped. Una maravilla. Veamos.

EL AZTECA BUSCA UN INQUILINO MÁS

Invitado. Ya te había adelantado que serán tres equipos los locales del Estadio Azteca: América varonil y femenil, más Cruz Azul, pero la directiva del Coloso busca a otro invitado para tener tres huéspedes fijos. Resulta que al que ya le mandaron la propuesta para que se quede como residente permanente del templo del futbol mexicano es a uno que tuvo que salir de la CDMX por las ‘Locuras del Alcalde’ de la Benito Juárez: el Atlante. Hoy están firmes en la aventura por Zacatepec, pero no descartan la idea de que en un futuro a largo plazo regresen a la capital y jueguen en el inmueble de Tlalpan.

FOX VA CONTRA OTRO DUEÑO PESADO

Descarados. Los que siguen muy gallos a pesar de que las deudas se les siguen acumulando, son los de Grupo Lauman, que ahora intensificaron la demanda por los derechos que les quitaron ya no de Pachuca y León, sino que reclaman a otro dueño de peso en nuestro futbol, uno que se llevó a sus equipos a su propia señal tras el incumplimiento de Fox Sports México: le protestan a Jorgealberto Hank por quitarles a Tijuana y Querétaro para proyectarlos por CalienteTV, a pesar de que no les pagaban.

Me contaron que en la Jornada 1, cuando Gallos recibió al América, partido que transmitió la señal de los Hank, Grupo Lauman mandó una de sus unidades móviles a La Corregidora y que trató, amparándose con un documento, de evitar que CalienteTV pasara el juego y que siguiera por la señal del canal azul, a pesar de que no cumplieron con los pagos. Eso es tener poca vergüenza.