El reporte Ponce: Qué escándalo contra el Tricampeón

Imbatible. Primero, la Final. Mucho se debate si América ‘perdió’ en la Ida por no anotar con tanta llegada, pero se ve al revés: las Águilas siguen con ventaja por mantener el cero en su marco, porque una frase que nos heredó la NFL, aplica con alta frecuencia en Liguilla: las defensas son las que ganan los campeonatos. Porque además, la más clara fue del Toluca. Veamos en el Infierno.

QUÉ RARO AYUDAN AL AMÉRICA

Polémico. Otra vez: a pesar de que los antis insisten que el arbitraje favorece a las Águilas en estas instancias finales, anoche de nuevo el silbante es factor: le quedó grande la Final a Daniel Quintero. Al menos tres faltas sobre americanistas dentro del área de los rojos, y también tarjetas rojas por duras entradas sobre Barbosa y Vega, cinco momentos cuestionables al juez que se debaten entre aficionados y especialistas. Y de nuevo es en contra América. Se le cargó la mano, aunque los antis traten de engañarte y te digan lo opuesto. Qué extraño los ayudan.

¡Y LE ROBARON A LOS DIABLOS!

Ladrones. Y no es en sentido figurado: cuando se terminaba el partido y bajaban a vestidor, a directivos del Toluca, Paco Suinaga y dos más, a los que el América no les asignó guardia para acompañarlos desde su palco como se acostumbra, les robaron al menos tres celulares en los pasillos del Estadio Azulcrema, entre gritos y el tumulto, se los sacaron de los bolsillos. Ya se ha reportado la constante inseguridad afuera del inmueble de la Delegación Benito Juárez, pero que ahora que suceda adentro y a gente del club visitante, que debería estar cuidada, es el colmo.

QUÉ MALA SUERTE DEL ATAQUE ROJO

Infausto. Es increíble lo que le sucedió al ataque de Toluca justo para enfrentar la serie por el título. Primero, el lunes se esguinzó el Gacelo López, no estará en la Final de Vuelta. Luego, ayer en el estadio dieron de baja al bicampeón de goleo, Paulinho, por un problema muscular (que no de la mano, en donde traía vendaje). Y el Turco tuvo que llevar a la banca al juvenil Osvaldo Virgen, quien no ha debutado en Liga MX, como opción al frente.

VAN POR LA REVENTA EN TOLUCA

Entradón. Vaya asistencia en el Estadio Azulcrema, ocupados los 30,247 asientos disponibles. Y el americanismo sufre para apoyar en la Vuelta de Toluca, por los precios exorbitantes de la reventa, la única forma de tener boleto, pues en el Nemesio Diez están vendidos todos los abonos vendibles, es decir, no cabe un externo.

El problema es que la directiva escarlata detectó que varios de esos abonos están en manos de la reventa, que como sabe que la afición roja atiborra el Infierno, la estrategia es apartar desde inicio e irlos colocando durante el torneo con sobre precio. Pero me contaron que en Toluca ya preparan una estrategia de ‘mercado secundario’ y lista de espera para tratar de minimizar ese cáncer que afecta en todas partes.

¿CHIVAS MORDERÁ EL ANZUELO DE MILITO?

Deslumbrado. Gabriel Milito está cerca de ser nuevo técnico del Rebaño. Se lo ofrecieron a Cruz Azul; interesó. Se lo ofrecieron a Rayados; lo pensaron. Se lo ofrecieron a Tigres; lo descartaron. Y se lo ofrecieron a Chivas… que está por picar el anzuelo. Los representantes del técnico argentino lo promocionaron por todo México, hicieron que su prensa amiga de siempre, la que se mueve al compás de los agentes, lo inflara y todo apunta que terminará en Guadalajara. Otra vez comprando espejitos. No aprenden.