El reporte Ponce: Qué raro se rompió el vestidor azul...

Explosivo. Este Cruz Azul de Vicente ya es un tren bala: amarró Liguilla con cadena de 13 partidos sin perder y están en Semifinales de Conca. ¿De verdad alguien en sano juicio puede creer que un equipo que tiene el vestidor contra el técnico es capaz de estar a la puerta de un doblete? Increíble.

Las versiones de querer desestabilizar a Vicente para poder meter a un técnico a modo ya deberías saber dónde se generan y se filtran a la prensa amiga. Los asesores están desesperados por llevar más agua a su molino.

EL OLÍMPICO YA ES CASA CELESTE

Hogar. A pesar de que empezó frío, por fin el Olímpico hiló entradas destacadas con Cruz Azul como local y anoche ante León firmó la mejor para La Máquina en este 2025, incluida la de Puebla ante Pumas, pues metieron más de 37 mil aficionados. Con esto, me cuentan que la versión de regresar al Cuauhtémoc prácticamente se esfumó, para jugar Concacaf ante Tigres y la Fiesta Grande en Ciudad Universitaria.

EMPEZARON A INFLAR A PARADELA

Agrandado. No es tiempo de fichajes, pero la prensa amiga ya empezó a trabajar para inflar costos, como es el caso del sensacional José Paradela, que anoche anotó con Necaxa. Pues salieron rumores en redes de que había clubes interesados en el 10 y que su costo alcanza ahora, con la renovación de contrato con los Rayos, los 10 millones de dólares. Una locura.

Toqué base con ambas directivas y la respuesta fue la misma: es un jugador interesante, pero ni Cruz Azul ni Toluca están en negociaciones por el argentino, ni siquiera han sondeado en Aguascalientes. Así que las publicaciones seguramente responden a la urgencia de los Tinajero por colocar a jugadores en este verano a altos costos.

LA EXTRAÑÍSIMA LESIÓN DE CANALES

Misterioso. Después de que la regioprensa aseguró que Canales se había lesionado al patear una puerta de vidrio, que el Tato dijera que no fue así, ayer Rayados emitió comunicado asegurando que ahora el español tiene un edema fibrilar.

Lo raro es que Sergio ya ni siquiera hace su acostumbrado podcast, ya no sube contenido en redes, sale por accesos inusuales de El Barrial y su compadre Oliver Torres ya ni titular es. Y todo casualmente tras discutir con Demichelis. Pues la afición del Monterrey sabe que hay gato encerrado y hoy ante el América preparan protesta desde las gradas por la falta de claridad.

ES ESCANDALOSO EL ARBITRAJE EN LIGA MX

Ridículo. Cada jornada el arbitraje mexicano es peor. En el Cruz Azul ante León, se inventaron un fuera de lugar con las líneas mal trazadas y le quitaron un penalti a favor de La Máquina. Qué tan mal estuvo que hasta Televisa se le fue a la yugular a la Comisión de Arbitraje.

En el Chivas-Puebla se llenaron la boca por poner a mujeres, que se equivocaron al transformar las tarjetas rojas en amarillas; no es cuestión de género, sino de preparación desde FMF. En Juárez, más violencia y pachanga del VAR, y a Tigres le perdonaron expulsión, por citar unos casos. Esto ya es escandaloso.

Desde la FMF me aclararon que aquello que puse de que analizaban regresar a Arturo Brizio no iba por ahí y que de su compadre, Arturo Ángeles, sí estuvo de asesor, pero no tiene planta fija. Es increíble que con un torneo en el que la mayoría de clubes se han quejado públicamente de los silbantes, a pesar de que pagan multones, en las oficinas de Toluca se lo toman con paciencia escalofriante.