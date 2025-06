El reporte Ponce: Televisa no pudo callar a García y Martinoli

Explosivo. Christian Martinoli y el Doctor García la rompieron de nuevo sin tener derechos: la transmisión del Rayados-Inter del Mundial de Clubes de la FIFA tuvo a más de 120 mil personas conectadas, al mismo tiempo en el canal de You Tube del analista de TV Azteca. Y Televisa intentó que no sucediera, pero no pudo.

TUDN buscó disuadir a los comentaristas. Sin embargo, desde Azteca hubo apoyo, Ricardo Salinas Pliego lo llamó su “pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores”. Martinoli, García y su equipo pasaron los últimos dos días en llamadas y reuniones con abogados, para certificar que podrían hacer de nuevo la transmisión del Mundial sin tener derechos digitales. Encontraron el hueco legal que impide a la televisora de Chapultepec frenarlos, basta con no pasar video o audio del evento en vivo, no nombrar las marcas del torneo o de los clubes, atender a territorio mexicano, entre otras. Se necesito coraje, certidumbre legal, y se aventaron de nuevo. Y volvieron a dominar la conversación en redes.

NI FAITELSON LOS ASUSTÓ

Celoso. Incluso respondieron a la queja pública de Televisa, que a través de David Faitelson censuró y criticó el ejercicio digital de los ‘aztecos’, aseguró que periodismo no era hacer bromas y decir groserías, y pidió que no le pusieran mute a la transmisión de TUDN por escuchar a los Farsantes con Gloria. Además, aseguró que no lo haría por avergonzar a sus hijas. Pues la pequeña del Doctor apareció para explicar que no le daba pena lo que hacía su padre. Cachetada con guante blanco. Y lo que falta.

FIFA LLENA BAJANDO PRECIOS

Masivo. Para el Mundial de Clubes, FIFA se pavonea con los más de 340 mil espectadores en los ocho primeros partidos, récord de afluencia para un inicio. Además, hasta ayer, ya se habían vendido cerca de 1.5 millones de entradas. Sin embargo, se logró abaratando los costos de los boletos, pues se pueden encontrar hasta en 3 dólares. No es algo que preocupe a FIFA, esta vez van por el volumen en la grada antes que en la registradora. Aunque hay excepciones como la de ayer en el partido menos popular del torneo, el de Mamelodi de Sudáfrica y Ulsan de Corea del Sur, que tuvo asistencia de 3,412 aficionados.

LARCAMÓN RECHAZÓ A OTRO GRANDE

Comprometido. En la presentación de Nicolás Larcamón como nuevo técnico de Cruz Azul se aclararon interrogantes y rumores. Y fue especial porque la directiva celeste lo hizo en Gran Sur, en las oficinas de la institución, no sólo del club. Antes de la conferencia, el estratega compartió con cooperativistas y le externaron la confianza para seguir en camino de más títulos con formas atractivas.

Pues me contaron que aquello de que Larcamón fue opción de Chivas fue cierto, y que no fue el Guadalajara el que desistió de contratarlo por respeto al Necaxa y al vínculo que los ligaba, sino que fue el estratega argentino el que desestimó el proyecto de los rojiblancos cuando se lo presentaron, pues no le resultó atractivo. Y después los despreció también Torrent, hasta que se quedaron con Milito. No cabe duda que Chivas dejó de ser aspiracional.