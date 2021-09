El retorno más esperado

El reencuentro de Raúl con el gol es de celebración extensa. Primero, del Wolverhampton que al fin recupera a su ‘killer’ en una temporada en que les urgen los goles, después de que Jiménez los había catapultado a la lucha europea en la Liga más complicada del planeta. Después, México y su afición, pues por fin tenemos una respuesta a uno de los grandes dolores de cabeza del Tri en el último año: la falta de un matón explosivo.

Funes Mori no termina por convertirse en la respuesta que esperaba Martino, quien no aceptará a Hernández aunque recupere pólvora. Es evidente que no confía en Henry Martín para dejarle la dura responsabilidad de ser su ‘9’, a pesar de volver de los Olímpicos con goles en la mochila. También tiene en el banco de las reservas a JJ Macías, congelado en España sin anotaciones aún en su aventura europea.

Así que Raúl aparece brillante en el firmamento, al fin como posibilidad real para encender la ofensiva de la Selección. Y toma relevancia la jugada estratégica de la FMF del inicio de la Eliminatoria, cuando habían pedido sanción a FIFA para los Wolves por no prestar al ‘9’, debido a las políticas de cuarentena en Inglaterra. Desde las oficinas de Toluca negociaron con el club: retiro la solicitud de castigo con tal de que me lo prestes en las Fechas FIFA de octubre y noviembre. Es momento de que el Wolverhampton cumpla su palabra. Vaya que lo necesitamos.

SE TENÍA QUE DECIR…

Estamos acostumbrados a escuchar cada semana lo mismo del arbitraje: aficionados y expertos despotrican por las abundantes fallas jornada tras jornada y del lado de la Comisión vienen las justificaciones correspondientes. Se volvió tan frecuente que perdimos la capacidad de asombro sobre las pifias. Pero algo debe cambiar ya o los silbantes van a segur hundiendo a nuestra Liga MX. El Clásico es el ejemplo: el que para mí está apuntado a ser el mejor árbitro mexicano de la actualidad y la gente del VAR se equivocaron de manera salvaje en el Azteca y tiene que haber duras consecuencias. Ya no se hagan.

Y SE DIJO.