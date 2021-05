Esta es la recompensa más grande en la historia de nuestro futbol. Pasaron 23 años y cinco meses de sufrimiento. Se escribió el cuento con mayor crueldad, pero con retardado y maravilloso desenlace. Transcurrieron 8,569 días desde el título anterior de Cruz Azul, lapso repleto de burlas, innumerables insultos, de bullying que parecía eterno, hasta de comentarios de lástima; incluso, hubo tiempo para que un verbo, cuando por fallar con todo a favor, amenazara con ser avalado por nuestra lengua.

Pero tú aguantaste, celeste, incluso en el último partido, con escenario puesto para perder otra vez. Como los grandes. Como nadie lo ha logrado. Porque no hay mal que dure cien años. No existe y tú lo sabías; los demás lo olvidamos. No te creímos. El corazón azul sí guardó esperanza ante la incredulidad del resto. Eres único. Preocúpate cuando seas igual que los demás.

La reflexión con cada una de las anteriores seis Finales perdidas creó teorías bizarras sobre la ausencia de La Novena. Explicaciones salidas de un guion de Hollywood. Y tú seguiste. Las enfrentaste. No te bajaste del barco. Al contrario, te aferraste. Y te volviste fuerte. Excepcional. Te convertiste en un ser a prueba de lo peor. Aprendiste que los grandes golpes de la vida no son para joderte, sino para enseñarte lo que no veías y que sigue escondido para otros. Y es que el amor a La Máquina no es para todos.

Y llegó. Anoche se conquistó, con drama como no podía ser de otra forma. Grítalo ya, azul. Grítalo, Campeón. Celébralo. Regocíjate. Cántalo. Ríe, que te duelan los músculos de la cara por mostrar alegría. Que dormido siga esa sonrisa mientras sueñas y repasas cómo recorrió tu cuerpo la emoción del silbatazo final en el Azteca. La Novena es tuya. Gózala. Porque ahora viene lo mejor. Felicidades, Cruz Azul.