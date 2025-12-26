¡Carta a los Reyes! 'Turco' Mohamed quiere a Jonathan González como refuerzo para Toluca

El actual campeón del futbol mexicano quiere seguir reforzándose con jugadores que puedan tener una segunda oportunidad en su carrera; es por ello que Antonio Mohamed ya tiene en la mira a Jonathan González, quien fuera su jugador en Rayados y que recientemente ha dejado de pertenecer a Bravos de Juárez, por lo que su llegada no sería algo tan dificil de concretar.

En caso de darse el fichaje, Toluca sería el quinto club en la carrera de Jona, en donde buscaría repuntar su carrera después de haber sido uno de los prospectos más prometedores en la cantera de La Pandilla.

Jona podría regresar | Imago7

¿Nuevo diablo?

Con información de Diego Armando Medina, el 'Turco' Mohamed tiene en la mira poder 'rescatar' a Jonathan González, pues durante sus primeros años como futbolista del plantel de Monterrey fue uno de los jugadores más interesantes de la Liga MX; sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido apagando esa posibilidad de verlo en su mejor nivel, pasando por varios equipos.

Mohamed ya dirigió a González en una de sus etapas como director técnico de Rayados, por lo que el conocimiento previo de su manera de jugar lo haría tenerlo como prioridad en su lista de deseos para reforzar su plantel pese al bicampeonato.

Jonathan buscará regresar a su mejor nivel | Imago7

Aunque en un panorama distinto, un ejemplo claro de lo que el 'Turco' puede hacer es Alexis Vega, quien después de su paso por Chivas, su regreso a Toluca ha estado lleno de éxito con un bicampeonato de Liga MX, un campeón de campeones y un Campeones Cup, todo en el mismo año.

Jona en Liga MX

Desde las categorías menores de Rayados, Jonathan González ha sido parte del conjunto regio desde que era canterano; sin embargo, su debut en la Liga MX le dio una mayor proyección de la esperada, llevándolo incluso a ser jugador de Selección Nacional, pero con el tiempo se fue apagando.

En 2021, Jona tuvo su primera salida de Monterrey, al ser prestado a Necaxa, de donde regresó para posteriormente ser prestado a Querétaro por un tiempo más, regresando una vez más para después ir a la MLS con el equipo de Minnesota, en su nuevo regreso, el contrato tuvo su final, por lo que llegó como agente libre a Juárez, de donde ha terminado de la misma manera, por lo que llegar a Toluca sería completamente decisión suya y de la directiva.

Actualmente se encuentra sin equipo | Imago7

En cuanto a su palmarés, Jonathan González ha sido dos veces campeón de Concachampions, ambas con Rayados, también ha sido dos veces campeón de Copa MX y solo una de Liga con el mismo equipo; en cuanto al tema internacional, Jona tiene un campeonato de CONCACAF Sub-20 con Estados Unidos.