Luca Orellano: Rayados recibe luz verde de Cincinnati para fichar al atacante

La directiva del Monterrey concretó un movimiento para fortalecer su plantilla de cara a los próximos compromisos internacionales. Según el reporte del periodista César Luis Merlo, el Cincinnati aceptó la propuesta económica final de La Pandilla para desprenderse de Luca Orellano. Esta resolución llegó después de dos intentos previos que la escuadra estadounidense rechazó por no cumplir con las pretensiones financieras originales.

En partido | MEXSPORT

El arribo del atacante de 25 años representa una apuesta importante por el talento y la juventud en la zona ofensiva del esquema de Monterrey. Orellano aportará esa cuota de desequilibrio por la banda izquierda que el cuerpo técnico solicitó de forma prioritaria este mercado. Los detalles de la transferencia quedaron pactados entre ambas instituciones y solo resta la formalización de los documentos para el anuncio oficial.

Esta estructura contractual busca asegurar la continuidad del proyecto deportivo y, al mismo tiempo, proteger el valor del jugador para una posible venta futura. La intención de Rayados es clara: obtener beneficios inmediatos en la cancha y réditos económicos a largo plazo.

¿Qué falta para que Luca Orellano sea presentado por Rayados?

En este momento, la negociación se encuentra en la etapa final de la redacción de las cláusulas personales del jugador. Los representantes de Orellano y los directivos del Monterrey mantienen una comunicación constante para pulir los últimos puntos del contrato. No existe temor alguno sobre una posible caída del fichaje, pues el pacto entre los clubes es absoluto y firme.

El extremo argentino llegará a la Sultana del Norte con la misión de adaptarse rápidamente a la exigencia de un equipo que pelea por campeonatos. Su perfil técnico encaja con la filosofía institucional que busca siempre el protagonismo y la generación de futbol ofensivo. Con esta incorporación, el plantel adquiere una variante táctica valiosa para encarar la competitividad de la Liga MX.

Las próximas horas serán determinantes para el intercambio de firmas que pondrá fin a una de las novelas más seguidas por la afición regia. La expectativa entre los seguidores de La Pandilla crece conforme se revelan los pormenores de este acuerdo. Orellano viajará a México en cuanto los trámites legales y las pruebas médicas reciban el visto bueno definitivo.

En juego | MEXSPORT

Luca Orellano, más cerca de Rayados

La llegada de Luca Orellano se suma a una serie de movimientos que pretenden elevar la jerarquía del futbol en la capital de Nuevo León. Con el respaldo de una gestión sólida, el equipo regiomontano reafirma su poderío económico en el mercado de fichajes del continente. El atacante sudamericano tendrá la oportunidad de brillar en una de las ligas más competitivas de la región bajo un contrato multianual.

Monterrey cierra así una operación clave que le otorga frescura a su ataque y una pieza con proyección hacia el futuro. Solo un apretón de manos separa a Luca Orellano de su nueva etapa con la camiseta de los Rayados en el futbol mexicano.

En acción | MEXSPORT



