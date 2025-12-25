"Me arrepentí": Veljko Paunovic recuerda con nostalgia su salida de Chivas

Uno de los entrenadores más recordados en los últimos años para Chivas es sin duda alguna Veljko Paunovic, quien incluso llegó a ser subcampeón en el torneo de Clausura 2023, perdiendo ante Tigres, quienes a la postre se convertirían en su segundo club dirigido en México.

En una entrevista exclusiva para Claro Sports, el actual seleccionador nacional de Serbia habló de su salida del Rebaño Sagrado, admitiendo que hoy en día cree que se equivocó en la manera de irse.

Pauno no pudo ser campeón con el Rebaño | Imago7

"Me arrepentí"

Pauno fue claro, las razones que lo alejaron del banquillo de los rojiblancos fueron estrictamente bajo el contexto familiar y personal, sumado a una exigencia que tenía con el equipo para el desarrollo de un proyecto deportivo sólido; también dejó claro que después de haber tomado la decisión, ya no hubo opción de revertirla.

"La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara y sin que me afectara. Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas", mencionó.

El serbio actualmente es seleccionador de su país | Imago7

"No me pesó ni me dolió, pero noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría", agregó de manera contundente.

También fue claro al mencionar que la presencia de la familia Vergara, Fernando Hierro y algunos otros fue clave a lo largo de su estadía para tratar de llegar a los objetivos que se habían trazado desde su llegada.

Malas salidas del futbol mexicano

Indudablemente, su salida de Tigres fue aún más polémica que la de Chivas, pues entre tantas cosas, Pauno fue sustituido de manera inmediata por Guido Pizarro, quien hasta hace unos días atrás seguía siendo jugador elegible para el serbio. Ante esto, también tuvo una opinión.

Dos clubes en Liga MX contaron con sus servicios | Imago7

"Estoy muy agradecido con Tigres por la oportunidad. He estado a gusto, trabajando con enfoque máximo, como lo hago en todos lados. No me lo veía venir, pero son cosas que pasan. No tengo remordimientos ni mala leche. Me alegra mucho que el equipo haya tenido una muy buena campaña. Es un gran club, con un entorno exigente, algo que a mí me gustó y con lo que encajé bien", concluyó.